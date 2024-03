Стало известно, что в возрасте 74 лет умер американский поп-певец Эрик Кармен, автор мирового хита 1970-х годов "All By Мyself", популярного в исполнении Селин Дион. Он также пел хиты "Never Gonna Fall in Love Again", "She Did It", "Make Me Lose Control" и был автором песни "Hungry Eyes", которая звучала в культовом фильме "Грязные танцы".

О смерти артиста сообщила его жена Эми на официальном сайте артиста, пишет BBC.

"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", — гласит сообщение, опубликованное на сайте артиста.

"Ему доставило огромную радость знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала так многих и останется его вечным наследием", - написала жена Эрика Кармена в заявлении на его официальном сайте.

Она закончила заявление цитатой "Любовь - это все, что имеет значение... верная и вечная" из его сольного альбома 1977 года Boats Against The Current.