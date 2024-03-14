Стало известно, что в возрасте 74 лет умер американский поп-певец Эрик Кармен, автор мирового хита 1970-х годов "All By Мyself", популярного в исполнении Селин Дион. Он также пел хиты "Never Gonna Fall in Love Again", "She Did It", "Make Me Lose Control" и был автором песни "Hungry Eyes", которая звучала в культовом фильме "Грязные танцы".
О смерти артиста сообщила его жена Эми на официальном сайте артиста, пишет BBC.
"С огромной печалью мы сообщаем душераздирающую новость о кончине Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных", — гласит сообщение, опубликованное на сайте артиста.
"Ему доставило огромную радость знать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала так многих и останется его вечным наследием", - написала жена Эрика Кармена в заявлении на его официальном сайте.
Она закончила заявление цитатой "Любовь - это все, что имеет значение... верная и вечная" из его сольного альбома 1977 года Boats Against The Current.
Достиг большого успеха с несколькими песнями, ставшими хитами в 1970-х и 1980-х годах, изначально как участник группы Raspberries.
После распада коллектива в 1975 г. Кармен начал сольную карьеру, отойдя в творчестве от элементов хард-рока и сделав акцент в пользу софт-рока и баллад. Так, во время своей сольной карьеры музыкант записал девять альбомов и такие хиты, как "All by Myself" и "Hungry Eyes" (использованная в фильме "Грязные танцы"). Последний сингл вошел в десятку лучших саундтреков по версии журнала Billboard.
Особенностью Кармена был высокий теноровый голос, сделавший его одним из уникальных певцов в истории поп-музыки.
Что же касается песни Кармена "All By Myself", то в 1996 году ее перепела канадская певица Селин Дион, вдохнув в композицию новую жизнь. Песня стала мировым хитом и заняла четвертое место в чарте Billboard Hot 100.
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