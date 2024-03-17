На 73-м году жизни умер литовский театральный режиссер Римас Туминас. Он скончался в реанимации итальянской клиники после тяжелой болезни.

Стало известно, что в итальянской клинике в Галлиполи, в возрасте 72 лет умер бывший худрук московского Театра имени Евгения Вахтангова, который покинул этот пост после начала вторжения России в Украину, Римас Туминас.

Будучи одним из самых востребованных режиссёров Европы, Римас Туминас проработал 15 лет в Москве. Он возглавлял Вахтанговский театр в Москве с 2007 года, однако в мае 2022-го, спустя несколько месяцев после российского вторжения в Украину, ушел с должности и уехал из России. При этом стоит напомнить, что именно под руководством Туминаса Вахтанговский театр блистал не только в городах России, он был востребован в Лондоне и Нью-Йорке, а также во многих городах Европы.

Известно, что режиссер боролся с раком — о недуге он говорил открыто. Так, в 2014 году стало известно, что Римас Туминас лечился от рака голосовых связок в одном из онкоцентров в Израиле.

При этом режиссер не верил, что справится с тяжелой болезнью.

"Он говорил: "Кирилл, это не ангина. Это рак. И врач сказал мне, что надо проверяться. Но если он в гортани, то может буквально через полгода быть в легких. А если в легких, ты же понимаешь, что люди с этим диагнозом больше трех-четырех лет не живут“. Этот день я не забуду никогда", — вспомнил один из разговоров директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Известно, что театральный режиссер Римас Туминас родился 2 января 1952 года в литовском городе Кальме. Учился в Литовской консерватории, затем – на режиссерском факультете ГИТИСа.