Стало известно, что в итальянской клинике в Галлиполи, в возрасте 72 лет умер бывший худрук московского Театра имени Евгения Вахтангова, который покинул этот пост после начала вторжения России в Украину, Римас Туминас.
Будучи одним из самых востребованных режиссёров Европы, Римас Туминас проработал 15 лет в Москве. Он возглавлял Вахтанговский театр в Москве с 2007 года, однако в мае 2022-го, спустя несколько месяцев после российского вторжения в Украину, ушел с должности и уехал из России. При этом стоит напомнить, что именно под руководством Туминаса Вахтанговский театр блистал не только в городах России, он был востребован в Лондоне и Нью-Йорке, а также во многих городах Европы.
Известно, что режиссер боролся с раком — о недуге он говорил открыто. Так, в 2014 году стало известно, что Римас Туминас лечился от рака голосовых связок в одном из онкоцентров в Израиле.
При этом режиссер не верил, что справится с тяжелой болезнью.
"Он говорил: "Кирилл, это не ангина. Это рак. И врач сказал мне, что надо проверяться. Но если он в гортани, то может буквально через полгода быть в легких. А если в легких, ты же понимаешь, что люди с этим диагнозом больше трех-четырех лет не живут“. Этот день я не забуду никогда", — вспомнил один из разговоров директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Известно, что театральный режиссер Римас Туминас родился 2 января 1952 года в литовском городе Кальме. Учился в Литовской консерватории, затем – на режиссерском факультете ГИТИСа.
С конца 70-х годов Туминас был режиссером, а с 1994 по 1999 — главным режиссером Национального драматического театра Литвы. В 2007 году был приглашен в качестве художественного руководителя в Московский театр им. Вахтангова. За годы работы в российской столице поставил более десятка спектаклей ("Дядя Ваня", "Маскарад", "Евгений Онегин", "Царь Эдип").
Неоднократно Римас Туминас становился лауреатом театральных премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".
А вот в 2022 году, после того, как Туминас уехал из Москвы и осудил дейсвия Путина на Украине, российские власти отобрали у режиссера премию за значительный вклад в развитие российской культуры.
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