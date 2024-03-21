Он оставил после себя огромное наследие, которое будет продолжать находить отклик у будущих поколений.

С грустью в сердце планета узнала о кончине Халида, фронтмена известной группы Chime, в возрасте 63 лет. Новость о его смерти сообщила газета Dhaka Tribune.

По словам продюсера и звукорежиссера Иши Хана Дюрая, Халид заболел дома и впоследствии был доставлен в больницу. Несмотря на огромные усилия медицинских работников, звезду не удалось реанимировать.

Халид был любимой фигурой в Бангладеш, известным своим огромным талантом и вкладом в музыкальную индустрию. Его страсть к пению началась еще в детстве, и в 1983 году он основал Chime, которая быстро стала известна как одна из новаторских музыкальных групп страны.

Их дебютное выступление собрало около 30 тысяч человек, положив начало звездному пути.

За свою карьеру Халид выпустил множество хитов, в том числе Shorolotar Protima, Himaloy и Kono Karonei, что принесло ему широкое признание и обожание фанатов.

Пока нация оплакивает потерю музыкальной иконы, Халид будет похоронен на семейном кладбище в его родном городе Гопалгандж.

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