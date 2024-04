В США умер американский певец Эрик Кармен, наиболее известный по хитам "All by Myself" и "Hungry Eyes". Ему было 74 года.

Стало известно, что ушел из жизни легендарный американский музыкант и певец Эрик Кармен ( англ. Eric Howard Carmen ), который написал в 1975 году бессмертный хит "All By Myself". Особенностью Кармена был высокий теноровый голос, сделавший его одним из уникальных певцов в истории поп-музыки.

Печальную новость сообщили родные музыканта в официальном заявлении, которое было опубликовано на сайте покойного исполнителя. Так, стало известно, что Эрик Кармен ушел в мир иной в середине марта, когда спал.

"С огромной грустью мы сообщаем душераздирающую новость о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне в выходные. Ему было очень приятно осознавать, что на протяжении десятилетий его музыка трогала многих, и это будет его незабываемым наследием. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи, пока мы оплакиваем нашу огромную потерю. Любовь - это все, что имеет значение... Верность и навсегда", – написала Эми Кармен.

Эрик Кармен был известен в первую очередь как исполнитель баллад. Он начал музыкальную карьеру в конце 60-х годов прошлого века, завоевав сердца миллионов слушателей.

Первые его выступления были в составе группы Raspberry, которая "восстала против тяжелого, глэм- и прогрессив-рока начала 70-х".

И только после распада группы Кармен начал выступать как сольный певец. Именно тогда мир услышал его хитовые баллады: "Never gonna fall in love again", "She did it", "Hungry eyes", "Make me lose control" и "All by myself", последняя из которых попала в чарты во всем мире и была признана классикой мировой музыки.

На сегодняшний день известно несколько десятков исполнений песни "All By Myself" разными певцами и группами, включая версии Тома Джонса, Селин Дион и Френка Синатры.

Кстати, некоторые искуствоведы утверждают, что но он сочинил эту песню по мотивам концерта №2 для фортепиано Сергея Рахманинова.



Всего же за свою карьеру Эрик Кармен записал 9 сольных альбомов, 6 дисков выпустил в составе различных групп. Однако наибольшую славу исполнителю принес хит 1975-го года "All by Myself" и саундтрек "Hungry Eyes" к фильму "Грязные танцы".

