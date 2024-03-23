Этот невероятный опыт дал мужчине новое чувство цели и более глубокое понимание жизненных возможностей.

Скотт Драммонд, которому сейчас за шестьдесят лет, поделился своим уникальным опытом клинической смерти, которая произошла 28 лет назад.

Это произошло во время плановой операции по исправлению вывиха большого пальца в результате несчастного случая на лыжах. Мужчина рассказал, как возникли осложнения, когда медсестра, не знакомая с наложением хирургического жгута, допустила ошибку во время процедуры, что привело к его непродолжительной кончине.

Драммонд вспоминал, как услышал тревожный крик медсестры, когда она выходила из комнаты, а затем испытал ощущение, которое, казалось, пронзило его до глубины души. Внезапно он обнаружил, что парит над своим телом, наблюдая за каждой деталью операции.

Кроме этого, мужчина описал ощущение присутствия рядом с ним Бога.

Впоследствии Драммонд почувствовал, что безликая сущность перенесла его на поле, украшенное прекрасными цветами, откуда он почувствовал, что ему пора уйти.

В присутствии таинственной фигуры рядом с ним 60-летний мужчина общался телепатически, живо вспоминая захватывающие дух пейзажи поля с высокими необычными деревьями и полевыми цветами по пояс. Он выразил восхищение яркими цветами, напоминающими о его страсти к садоводству.

Когда Драммонд приблизился к облаку, появилась рука, передавшая сообщение: «Твое время еще не пришло. Ты должен еще многое сделать».

С этими словами он снова оказался в своем теле, понимая, что ему нужно изменить свою жизнь.

Читайте также:

Разводит, похищает и убивает: рф годами строила систему геноцида украинских детей

Ею восхищались поколения: не стало известной актрисы, которая прожила до 97 лет

Поклонники скорбят: не стало звезды культовых фантастических фильмов