Скотт Драммонд, которому сейчас за шестьдесят лет, поделился своим уникальным опытом клинической смерти, которая произошла 28 лет назад.
Это произошло во время плановой операции по исправлению вывиха большого пальца в результате несчастного случая на лыжах. Мужчина рассказал, как возникли осложнения, когда медсестра, не знакомая с наложением хирургического жгута, допустила ошибку во время процедуры, что привело к его непродолжительной кончине.
Драммонд вспоминал, как услышал тревожный крик медсестры, когда она выходила из комнаты, а затем испытал ощущение, которое, казалось, пронзило его до глубины души. Внезапно он обнаружил, что парит над своим телом, наблюдая за каждой деталью операции.
Кроме этого, мужчина описал ощущение присутствия рядом с ним Бога.
Впоследствии Драммонд почувствовал, что безликая сущность перенесла его на поле, украшенное прекрасными цветами, откуда он почувствовал, что ему пора уйти.
В присутствии таинственной фигуры рядом с ним 60-летний мужчина общался телепатически, живо вспоминая захватывающие дух пейзажи поля с высокими необычными деревьями и полевыми цветами по пояс. Он выразил восхищение яркими цветами, напоминающими о его страсти к садоводству.
Когда Драммонд приблизился к облаку, появилась рука, передавшая сообщение: «Твое время еще не пришло. Ты должен еще многое сделать».
С этими словами он снова оказался в своем теле, понимая, что ему нужно изменить свою жизнь.
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