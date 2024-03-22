Пам'ять про неї житиме в її піснях та впливі, який вона вплинула на тих, хто любив її творчість у різних кінцях планети.

На превеликий жаль, співачка Кет Дженіс, відома своїм хітом "Dance You Outta My Head", померла у віці 31 року після боротьби з раком.

Вона залишила після себе музичну спадщину, заповівши всі свої пісні семирічному сину.

Як відомо, новиною про смерть Кет поділився її брат на своїй сторінці у соціальній мережі. Він оголосив, що вона мирно померла в будинку свого дитинства, в оточенні сім'ї, що любить.

Незважаючи на хворобу, Кет залишалася стійкою, продовжуючи створювати музику та давати концерти під час лікування. Вона навіть поділилася фотографіями свого лікування із своїми шанувальниками в Інтернеті.

Її найбільший хіт "Dance You Outta My Head" набув значної популярності, набравши мільйони переглядів на YouTube та TikTok.

Розуміючи важливість своєї музики, вже покійна артистка передала права на свої пісні синові Лорену, доки він не досягне повноліття. Тим часом її брат Вільям займатиметься її музичною спадщиною.

Сім'я та шанувальники Кет оплакують її втрату, але вдячні за радість та натхнення, які вона принесла через свою музику.

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