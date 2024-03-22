Память о ней будет жить в ее песнях и влиянии, которое она оказала на тех, кто любил ее творчество в разных концах планеты.

К большому сожалению, певица Кэт Дженис, известная своим хитом «Dance You Outta My Head», скончалась в возрасте 31 года после борьбы с раком.

Она оставила после себя музыкальное наследие, завещав все свои песни семилетнему сыну.

Как известно, новостью о кончине Кэт поделился ее брат на своей странице в социальной сети. Он объявил, что она мирно скончалась в доме своего детства, в окружении любящей семьи.

Несмотря на болезнь, Кэт оставалась стойкой, продолжая создавать музыку и давать концерты во время лечения. Она даже поделилась фотографиями своего лечения со своими поклонниками в Интернете.

Ее самый большой хит «Dance You Outta My Head» приобрел значительную популярность, набрав миллионы просмотров на YouTube и TikTok.

Понимая важность своей музыки, уже покойная артистка передала права на свои песни сыну Лорену, пока он не достигнет совершеннолетия. Тем временем ее брат Уильям будет курировать ее музыкальное наследие.

Семья и поклонники Кэт оплакивают ее утрату, но благодарны за радость и вдохновение, которые она принесла через свою музыку.

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