Він залишив по собі величезну спадщину, яка продовжуватиме знаходити відгук у майбутніх поколінь.

З сумом у серці планета дізналася про смерть Халіда, фронтмена відомого гурту Chime, у віці 63 років. Новина про його смерть повідомила газета Dhaka Tribune.

За словами продюсера та звукорежисера Іші Хана Дюрая, Халід захворів удома і згодом був доставлений до лікарні. Незважаючи на величезні зусилля медичних працівників, зірку не вдалось реанімувати.

Халід був улюбленою фігурою в Бангладеш, відомим своїм величезним талантом та внеском у музичну індустрію. Його пристрасть до співу почалася ще в дитинстві, і в 1983 році він заснував Chime, яка швидко стала відома як один із новаторських музичних гуртів країни.

Їхній дебютний виступ зібрав близько 30 тисяч людей, започаткувавши зоряний шлях.

За свою кар'єру Халід випустив безліч хітів, у тому числі Shorolotar Protima, Himaloy та Kono Karonei, що принесло йому широке визнання та обожнення фанатів.

Поки нація оплакує втрату музичної ікони, Халіда буде поховано на сімейному цвинтарі в його рідному місті Гопалгандж.

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