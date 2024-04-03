Согласно давним приметам, различные сценарии снов, где фигурируют умершие люди, могут предвещать разные события.

Например, если мертвый человек пытается во сне спящего поцеловать или что-то дать/взять, то это недобрый знак. Такой приход человека из загробного мира предсказывает скорую смерть либо страшную беду или серьезную болезнь.

Когда же ушедший в мир иной человек во сне зовет вас с собой, это может быть предупреждением о серьезной опасности.

С другой стороны, если снится, что спящий человек сам целует , мертвеца — это сигнал к скорому роману с авторитетным и известным человеком.

Кстати, появление во сне мертвого человека живым и разговор с ним может означать, что вам его не хватает, вы попросту по нему скучаете и много думаете о покойном. Такое часто бывает в первое время после похорон близкого человека. Ни в коем случае не нужно отталкивать умершего, стоит прислушаться к тому, о чем он говорит.

Согласно христианским верованиям, близкие люди (мать, отец, бабушка, дедушка) навещают потомков именно для того, чтобы поделится впечатлениями о потустороннем мире или "дать указание".