Так уж устроена жизнь человека, что рано или поздно каждый из нас испытывает горесть утраты родного или близкого человека. Очень часто после этого ушедшие в мир иной люди приходят к нам во снах, что одних радует, а других наоборот - беспокоит. Стало известн, как правильно относиться к такому явлению.
Согласно давним приметам, различные сценарии снов, где фигурируют умершие люди, могут предвещать разные события.
Например, если мертвый человек пытается во сне спящего поцеловать или что-то дать/взять, то это недобрый знак. Такой приход человека из загробного мира предсказывает скорую смерть либо страшную беду или серьезную болезнь.
Когда же ушедший в мир иной человек во сне зовет вас с собой, это может быть предупреждением о серьезной опасности.
С другой стороны, если снится, что спящий человек сам целует , мертвеца — это сигнал к скорому роману с авторитетным и известным человеком.
Кстати, появление во сне мертвого человека живым и разговор с ним может означать, что вам его не хватает, вы попросту по нему скучаете и много думаете о покойном. Такое часто бывает в первое время после похорон близкого человека. Ни в коем случае не нужно отталкивать умершего, стоит прислушаться к тому, о чем он говорит.
Согласно христианским верованиям, близкие люди (мать, отец, бабушка, дедушка) навещают потомков именно для того, чтобы поделится впечатлениями о потустороннем мире или "дать указание".
В любом случае, анализируя свой сон с умершими родственниками, человеку нужно всегда обращать внимание на детали:
- если покойный спокоен и весел, спящий вскоре избавится от проблем и трудностей;
- злой - вы можете стать причиной конфликта между близкими;
- плачущий - возможно какое-то печальное событие или же примирение с важным для вас человеком;
- его молчаливость – свидетельство благосклонности к вам;
- его богатство, дорогая одежда – знак, что на том свете все у него хорошо;
- если усопший снова умер во сне, пора переосмыслить жизненные ценности. Ошибочные убеждения и мнения мешают вам двигаться вперед.