Если верить статистике Всемирной Организации Здравоохранения, то во всём мире от эпилепсии страдают около 50 млн человек, а это 0,5-1% населения земного шара. При правильном медикаментозном лечении у двух третей больных полностью прекращаются приступы. Что же касается смертельного исхода, то во время приступа такое случается редко, однако 30-летнему сыну известных израильских исполнителей Орны и Моше Дац в этом плане не повезло.

Так, стало известно, что в четверг, 21 марта, в своем доме в Гиватаиме от приступа эпилепсии умер 30-летний актер и певец Омер Дац, сын известного певческого дуэта, который выступал на эстраде в 1985-2006 годах.

У родителей Омера остался младший сын Йоад.

"Наш старший сын был найден в своем доме в Гиватаиме. Он умер от приступа эпилепсии, - сказано в заявлении семьи. – Нас постигла огромная утрата. Мы будем признательны, если к горю будет проявлено понимание и с уважением отнесутся к нашему праву на частную жизнь".

Начиная с середины 80-х гг. Орна и Моше Дац (Orna and Moshe Datz) являлись выдающимися представителями стиля "середины пути", а в 90-х они и вовсе стали самой популярной парой в Израиле. Еще бы, в 1991 году дуэт представлял Израиль на Евровидении в Риме, где они заняли почетное третье место.

Всего же Орна и Моше Дац выпустили 10 альбомов, ряд из которых стали золотыми.

Что же касается их сына, то Омер стал известным после того, как принял участие в первом сезоне музыкального реалити-шоу "Новая звезда" (Ха-кохав ха-ба) в 2013 году.

Срочную армейскую службу Омер проходил в ВВС ЦАХАЛа. В 2018 году закончил актерские курсы и занялся карьерой. Играл в спектаклях театра "Габима", играл в сериалах. Кроме того, вел телевизионные программы. Записал два сингла для радио.

Справка:

Эпилепсия – хроническое заболевание мозга, которое сопровождается внезапными судорожными и/или бессудорожными приступами (эпилептическими припадками).

Эта болезнь является одной из наиболее распространенных из категории неврологических.

Как правило, заболевание впервые появляется преимущественно в детском или, наоборот, пожилом возрасте. Наиболее частым вариантом у детей являются приступы, возникающие при высокой температуре.

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