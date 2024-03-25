Стало известно о смерти американского актера Бадди Дюресса, который получил признание благодаря роли в фильме "Хорошие времена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Актеру было 38 лет.
О смерти артиста рассказал его брат Кристофер Статис. Он поделился, что Бадди Дюррес (настоящее имя Майкл К. Статис) умер от "остановки сердца из-за приема наркотиков".
Борьба актера с наркозависимостью продолжалась на протяжении многих лет. Кроме того, актер часто сталкивался с проблемами с законом - его отправляли в тюрьму по крайней мере 10 раз по различным обвинениям, такими как кража личных данных, кража больших размеров и удержание героина.
Бадди Дюррес родился в мае 1985 года в Квинсе, Нью-Йорк и учился в средней школе Роберта Луи Стивенсона на Манхэттене.
Его первая актерская роль была в фильме Бенни и Джоша Сафди в 2014 году "Бог знает что". Эту роль он получил вскоре после того, как его выпустили из тюрьмы на острове Райкерс, где Бадди сидел за наркотики.
В фильмографии покойного актера есть еще десятки успешных проектов. Кстати, два из них только готовятся к выходу на большие экраны - это "Череп" и "Массовая государственная лотерея".
Но есть такие, которые уже многим полюбились:
- "Веселые страницы";
- "Остерегайтесь собаки";
- "Дни мрака";
- "Один к одному".
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