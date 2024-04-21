Жительница Англии по имени Дебра Годдард случайно узнала, что кольцо, которое она приобрела за 13 долларов, стоит миллионы.

У многих украинцев барахолка ассоциируется с рядами ношеных вещей, обуви и никому не нужного хлама советских времен, когда все было "качественно" и у всех все одинаковое. Вместе с тем, случаются в мире такие эпизоды, которые доказывают, что барахолка - это чудесный мир, где за копейки можно найти интереснейшие вещи и пообщаться с разными людьми. Дебра Годдард из Англии знает об этом не по наслышке.

Так, стало известно о том, что в Англии случайная покупка кольца за £10 сделала его владелицу миллионером через 33 года.

Интересная история произошла с сотрудницей благотворительной организации Деброй Годдард (Debra Goddard), живущей в Твикенхеме. Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайной находке, купленной на распродаже.

Секрет кольца с "обычной стекляшкой" раскрылся в тот момент, когда мать англичанки пострадала от рук мошенников и потеряла все свои сбережения.

Тогда Дебра отправилась к ювелиру, чтобы узнать примерную стоимость кольца, которое она купила когда-то за 10 фунтов стерлингов (495 грн). Оказалось, что в украшении оказался настоящий бриллиант в 26,27 карата стоимостью десятки тысяч фунтов.

"Когда я пошла к ювелиру, он чуть не упал в обморок и сказал: "Ты знаешь, что это? Это бриллиант. Я просидел всю ночь, глядя на него и думая, что делать", - вспоминает Дебра Годдард.