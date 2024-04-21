У многих украинцев барахолка ассоциируется с рядами ношеных вещей, обуви и никому не нужного хлама советских времен, когда все было "качественно" и у всех все одинаковое. Вместе с тем, случаются в мире такие эпизоды, которые доказывают, что барахолка - это чудесный мир, где за копейки можно найти интереснейшие вещи и пообщаться с разными людьми. Дебра Годдард из Англии знает об этом не по наслышке.
Так, стало известно о том, что в Англии случайная покупка кольца за £10 сделала его владелицу миллионером через 33 года.
Интересная история произошла с сотрудницей благотворительной организации Деброй Годдард (Debra Goddard), живущей в Твикенхеме. Женщина обеспечила себя до конца жизни благодаря случайной находке, купленной на распродаже.
Секрет кольца с "обычной стекляшкой" раскрылся в тот момент, когда мать англичанки пострадала от рук мошенников и потеряла все свои сбережения.
Тогда Дебра отправилась к ювелиру, чтобы узнать примерную стоимость кольца, которое она купила когда-то за 10 фунтов стерлингов (495 грн). Оказалось, что в украшении оказался настоящий бриллиант в 26,27 карата стоимостью десятки тысяч фунтов.
"Когда я пошла к ювелиру, он чуть не упал в обморок и сказал: "Ты знаешь, что это? Это бриллиант. Я просидел всю ночь, глядя на него и думая, что делать", - вспоминает Дебра Годдард.
Не поверив своему счастью, ошарашенная Дебра решила искать подтверждение в знаменитом и уважаемом аукционном доме Sotheby's. И нашла его. Камень оценили в 740 тыс. фунтов. Правда, после вычетов аукционных расходов женщине досталось 470 тыс. фунтов, что тоже не мало.
Так 55-летняя счастливица не только помогла маме, но и внезапно разбогатела.
"Это карма, ранее с нами постоянно происходили плохие вещи. В конце концов, нас обобрали до нитки. Но в этот раз все обернулось иначе. Я купила шубу и отправила маму в Барбадос. Там она увидела Тома Джонса, Селин Дион, а еще отправилась в Вегас. Деньги сейчас для меня ничего не значат", — рассказывает счастливица.
После женщина основала фирму винтажных ювелирных украшений и продолжает охотиться за интересными находками на блошиных рынках. А еще новоиспеченная миллионерша написала о своей удаче книгу.
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