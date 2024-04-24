Это мнение специалиста может довольно многих насторожить и направить на определенные выводы, которые будут не в пользу Украины.

Директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в интервью Radio NV поделился мнением о возможной игре Дональда Трампа с Путиным на фоне помощи Украине.

Эксперт выразил уверенность, что команда, связанная с Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты США, скорее всего, использовал тактику, чтобы затянуть процесс принятия закона о помощи, возможно, с целью приостановить военную помощь Украине.

Он предположил, что между Трампом и Путиным существует неявное соглашение, согласно которому бывший президент США препятствует оказанию помощи Украине, тем самым позволяя России захватить дополнительную территорию. Эта тактика, по мнению Перепелицы, мошла предоставить США и другим сторонникам мирного разрешения рычаг давления, чтобы заставить Киев принять условия, выгодные Кремлю.

Более того, Перепелица предположил, что Путин ранее, возможно, пообещал помощь избирательной кампании Трампа в обмен на эту услугу. По его мнению, такая договоренность повысит шансы Трампа на переизбрание и потенциально позволит установить авторитарный режим в США.

Этот сценарий, предупредил директор Института внешнеполитических исследований, может привести к эскалации напряженности вдоль границ НАТО, если Россия прорвет оборону Украины, что побудит НАТО рассмотреть возможность военного вмешательства.

Специалист также подчеркнул безотлагательность ответа НАТО, сославшись на обеспокоенность, высказанную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако даже не смотря на то, что Трамп пытался поиграть с Путиным, поставив на блок помощь Украине, у него ничего не получилось. В итоге за помощь Украине все же проголосовали.

Кроме этого, призыв Столтенберга о быстрой помощи Украине подчеркивает потенциальные последствия прорыва в обороне, который, по мнению Перепелицы, может спровоцировать более широкий региональный конфликт.

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