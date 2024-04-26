Несмотря на его скромный образ жизни, его разумные финансовые решения явно окупились, позволив ему накопить значительное богатство, живя при этом скромно.

В немецком городе Дармштадт проживает, пожалуй, один из самых бережливых людей в мире. Несмотря на то, что его внешний вид напоминает бездомного, собирающего еду из мусорных контейнеров, на самом деле он владеет впечатляющим портфелем недвижимости, включающим в общей сложности 10 домов.

По данным Bild, общая стоимость его собственности оценивается в миллионы евро. Несмотря на свой, казалось бы, скромный образ жизни, мужчина недавно попал в заголовки газет после покупки своего десятого дома стоимостью 700 000 евро.

Несмотря на свое значительное богатство, мужчина сохраняет внешний вид и привычки бережливого человека. Он объясняет свою финансовую независимость тем, что всю жизнь жил скромно, утверждая, что ему не нужно много денег, чтобы прокормить себя. Он довольствуется тем, что добывает выброшенную еду, найденную в мусорных контейнерах, и собирает различные предметы, которые выбросили другие.

По его собственным словам, он заявил: «Возможно, я куплю немного масла для жарки или чего-то еще, если оно закончится, но большую часть еды я нахожу в мусоре. Люди расточительны и выбрасывают столько, что можно прокормить целую семью! Например, люди покупают пачку сосисок, съедают одну, а остальные просто выбрасывают на мусор».

Этот пенсионер впервые привлек к себе внимание в 2021 году, когда выяснилось, что он владеет семью домами и двумя квартирами, а также имеет около 500 000 евро на своем банковском счете.

Также мужчина покупает недвижимость в своем районе, чтобы он мог легко добраться до нее на велосипеде для любого необходимого ремонта или работ по техническому обслуживанию.

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