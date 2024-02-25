Помер актор, який грав у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів". Російський артист театру та кіно, а також гуморист Костянтин Капітан пішов назавжди у віці 56 років.

Російський серіал "Вулиці розбитих ліхтарів" вперше вийшов на телеекрани 4 січня 1998 року - і відразу справив революцію: колосальна популярність серіалу визначила розвиток вітчизняного телебачення на кілька поколінь вперед, створивши цілий жанровий феномен - "серіали про ментів". Крім того, актори, які зіграли в серіалі, стали народними героями. Ще б пак, вони носили той самий одяг, що й глядачі, пили ту ж горілку і жили від зарплати до зарплати. Ось тільки багато хто з цих знаменитостей 90-х вже покинув цей світ.

Так, напередодні стало відомо про смерть актора із серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Костянтина Капітана.

Чоловік помер на 57-му році життя – таке повідомлення з'явилося 16 лютого на його сторінці у "ВКонтакті". Схоже, Костянтин Капітан останнім часом переживав непростий період, пов'язаний зі здоров'ям. Це і стало причиною його звільнення. Похорон актора вже відбувся, причиною його смерті стала тривала хвороба. "Дорогі учні та шанувальники таланту Костянтина Капітана. З болем і гіркотою змушена повідомити, що Костянтина більше з нами немає. Він пішов із життя після тяжкої хвороби. Похорон уже відбувся", — йдеться у публікації Ольги Маркус від його імені. Жінка не уточнила, коли не стало російського гумориста, шоумена, актора кіно та серіалів, режисера та телеведучого.



Капітан народився 1967 року в Бресті, частину дитинства провів в Україні. У 1993 році Костянтин отримав ступінь з музично-мовленнєвої акторської майстерності в Російському державному інституті сценічних мистецтв.

З 1989 по 1994 рік Костянтин Капітан, що пішов, виступав у театрі "Буфф" у Санкт-Петербурзі. Крім того, актор був ведучим клубу "Халі-Галі" та виступав у закладі під назвою "Дежа Вю".

З 1990-х років Костянтин знімався у "ментівських" серіалах. Так, у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів" Костянтин Капітан, що пішов, з'являвся у двох сезонах: у "Вулиці розбитих ліхтарів - 10" він виконав роль Іллі, а в "Вулиці розбитих ліхтарів - 14" зіграв Змєєва. Артисту діставалися переважно епізодичні ролі.

Костянтин Капітан, що пішов, також з'являвся в наступних проектах: "Таємниці слідства", "Ливарний", " Дорожній патруль", "Чужий район", "Така робота" та деяких інших.

Читайте також:

Суд Львівської області ухвалив вирок чоловікові, який застрелив червонокнижного лося

На цих фільмах виховувалися покоління: не стало відомого українського актора

Ці фільми дивилися цілими сім'ями: не стало легендарного актора та коміка