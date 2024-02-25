В останні роки кутюр'є вів затворницький спосіб життя, його останній показ відбувся 2002 року.

Стало відомо, що у Парижі помер відомий у світі дизайнер Клод Монтана.

Він був справжньою рок-зіркою від світу моди, а роботи Монтани взагалі стали революційними для індустрії в 1980-х. Так, у період свого розквіту разом із Тьєррі Мюглером та Жаном Полем Готьє дизайнер представляв провокаційний авангард паризької моди. Монтана також розробляв модний одяг Lanvin у період з 1990 по 1992 рік.

На момент смерті засновнику бренду House of Montana було 76 років.

У Клода лишився брат. Його сестра Жаклін, яка працювала разом із ним, померла у 2023 році.

Про це пише WWD.

Смерть модельєра підтвердила федерація високої моди.

В останні роки кутюр'є вів затворницький спосіб життя, його останній показ відбувся 2002 року.

Відомо, що Клод Монтана народився 1947 року в Парижі. У дитинстві йому подобалися вбрання, в яке одягалася його модниця-тітка, і мамине шиття.



1964-го хлопець переїхав до Лондона і створював там прикраси, які швидко помітили у Vogue.

Відомо, що 1979 року дизайнер заснував власний бренд, до цього попрацювавши в MacDouglas Leathers. Особливий творчий підхід Монтана, сміливі силуети, майстерність виконання та театральність забезпечили бренду безліч шанувальників.

До кінця 80-х йому надходили пропозиції зайняти посаду креативного директора Dior та Givenchy, але в 1990 році модельєр очолив кутюрний напрямок Lanvin. Він пропрацював із модним будинком всього п'ять сезонів, але заслужив на позитивні відгуки критиків.

Хоча Клод був в основному відомий своїми перебільшеними силуетами, за що отримав прізвисько "Король підплічників", Монтана прославився своїм бездоганним кроєм і майстерністю роботи зі шкірою, а також вишуканим використанням квітів - від шикарного темно-синього та чорного, до блискучих відтінків фуксії та його фірмового синього кобальту.

1993-го Клод одружився з моделлю Уоллес Франкен. Це був "дружній" шлюб, адже дизайнер ніколи не приховував своєї гомосексуальності, а Уолліс була його давнім другом і музою. Їхні стосунки були нездоровими і завершилися самогубством Уолліс 1995-го.

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