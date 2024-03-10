Актор театру та кіно Ілля Устюжанінов помер від онкології у віці 40 років.

Актор театру та кіно Ілля Устюжанінов помер у віці 40 років.

Сумну звістку розповіли у прес-службі театру "Камерна сцена" у Лобні, в якому він служив.

"За традицією з акторами прощаються оплесками, давайте проводимо актора Іллю Устюжанінова в останній шлях саме так… Світла тобі пам'ять, Ілля", - звернулися до артиста колеги.

Раптова смерть артиста стала для його родичів та близьких повною несподіванкою, адже "в неділю він відіграв дві вистави, а вранці 4 березня, у понеділок, її не стало".

Відомо, що артист помер у себе вдома на руках медиків. Лікарі приїхали, коли Ілля ще живий, "але врятувати його не змогли", заявили родичі.

У Устюжанінова залишилися вдова і дочка, якій ще не виповнилося трьох років.

У близькому оточенні актора Іллі Устюжанінова, який пішов із життя у віці 40 років, повідомили, що він помер у результаті великого інсульту.

Водночас ходять чутки, що Ілля Устюжанінов помер від онкології. І справді, у 2015 році Устюжанінову поставили діагноз "лімфома третього ступеня", але, за словами рідних, Іллі вдалося повністю вилікуватися. Водночас друзі артиста кажуть, що на лікування Іллі Устюжанова потрібно було 500 тисяч рублів, але гроші зібрати не вдалося і актор важко переносив лікування.

Устюжанінов народився 1984 року.

Він служив у "Камерній сцені" у Лобні Московської області з 2016 року, де грав як у дитячих, так і у дорослих виставах. Серед них - "Снігова королева", "Ревізор", "Пригоди Буратіно", "За щучим велінням".

Незадовго до смерті актор зіграв свою останню невелику роль перехожого у виставі "Вишневий сад".

Також Устюжанінов знімався у кіно, зокрема у проекті 2023 року "Операція "Престол".

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