Стало відомо, що у віці 88 років помер американський актор та музикант Стів Лоуренс. Відомо, що в останні роки свого життя артист боровся з тяжкою недугою.

Стів Лоуренс, артист естради, який десятиліттями був частиною культового дуету Steve&Eydie з дружиною Ейді Горме, помер у віці 88 років. від ускладнень, спричинених хворобою Альцгеймера", - сказано в офіційному повідомленні.

Лоуренс брав участь у різних телешоу, а також зіграв ролі у десятках фільмів, включаючи серіал «Няня», за мотивами якого в Росії був знятий ситком "Моя прекрасна няня".

Лоуренс відзначився у таких проектах, як "Чистильник", "Два з половиною людини", "CSI: Місце злочину", "Фрейзер", "Діагноз: вбивство", "Вона написала вбивство".

За свою роботу Лоуренс був номінований на премії «Греммі» та «Еммі».

Також Лоуренс був учасником дуету Steve & Eydie, у рамках якого виступав разом зі своєю дружиною Ейді Горм.

Зі своєю дружиною Стів Лоуренс познайомився, коли вони обоє з'явилися на Tonight Show Стіва Аллена. Пара одружилася в Лас-Вегасі 1957 року.

Крім того, в послужному списку Лоуренса є безліч сольних альбомів, десять з яких потрапили в рейтинг Billboard 200.

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