Стало відомо, що в італійській клініці в Галліполі, у віці 72 років, помер колишній художній друк московського Театру імені Євгена Вахтангова, який залишив цю посаду після початку вторгнення Росії в Україну, Рімас Тумінас.
Будучи одним із найбільш затребуваних режисерів Європи, Рімас Тумінас пропрацював 15 років у Москві. Він очолював Вахтангівський театр у Москві з 2007 року, однак у травні 2022-го, через кілька місяців після російського вторгнення в Україну, пішов з посади та виїхав із Росії. При цьому варто нагадати, що саме під керівництвом Тумінасу Вахтангівський театр блискуче не тільки в містах Росії, він був затребуваний у Лондоні та Нью-Йорку, а також у багатьох містах Європи.
Відомо, що режисер боровся з раком – про недугу він говорив відкрито. Так, 2014 року стало відомо, що Рімас Тумінас лікувався від раку голосових зв'язок в одному з онкоцентрів в Ізраїлі.
При цьому режисер не вірив, що впорається з тяжкою хворобою.
"Він казав: "Кирило, це не ангіна. Це рак. І лікар сказав мені, що треба перевірятись. Але якщо він у гортані, то може буквально за півроку бути в легенях. А якщо в легенях, ти ж розумієш, що люди з цим діагнозом понад три-чотири роки не живуть“. Цей день я не забуду ніколи», — згадав одну з розмов директор Театру імені Євгена Вахтангова Кирило Крок.
Відомо, що театральний режисер Рімас Тумінас народився 2 січня 1952 року у литовському місті Кальме. Навчався у Литовській консерваторії, потім – на режисерському факультеті ГІТІСу.
З кінця 70-х Тумінас був режисером, а з 1994 по 1999 — головним режисером Національного драматичного театру Литви. У 2007 році був запрошений як художній керівник у Московський театр ім. Вахтангова. За роки роботи в російській столиці поставив понад десяток вистав ("Дядько Ваня", "Маскарад", "Євгеній Онєгін", "Цар Едіп").
Неодноразово Рімас Тумінас ставав лауреатом театральних премій "Золота маска" та "Кришталева Турандот".
А ось у 2022 році, після того, як Тумінас виїхав з Москви і засудив дейсвія Путіна в Україні, російська влада відібрала у режисера премію за значний внесок у розвиток російської культури.
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