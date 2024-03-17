На 73 році життя помер литовський театральний режисер Рімас Тумінас. Він помер у реанімації італійської клініки після тяжкої хвороби.

Стало відомо, що в італійській клініці в Галліполі, у віці 72 років, помер колишній художній друк московського Театру імені Євгена Вахтангова, який залишив цю посаду після початку вторгнення Росії в Україну, Рімас Тумінас.

Будучи одним із найбільш затребуваних режисерів Європи, Рімас Тумінас пропрацював 15 років у Москві. Він очолював Вахтангівський театр у Москві з 2007 року, однак у травні 2022-го, через кілька місяців після російського вторгнення в Україну, пішов з посади та виїхав із Росії. При цьому варто нагадати, що саме під керівництвом Тумінасу Вахтангівський театр блискуче не тільки в містах Росії, він був затребуваний у Лондоні та Нью-Йорку, а також у багатьох містах Європи.

Відомо, що режисер боровся з раком – про недугу він говорив відкрито. Так, 2014 року стало відомо, що Рімас Тумінас лікувався від раку голосових зв'язок в одному з онкоцентрів в Ізраїлі.

При цьому режисер не вірив, що впорається з тяжкою хворобою.

"Він казав: "Кирило, це не ангіна. Це рак. І лікар сказав мені, що треба перевірятись. Але якщо він у гортані, то може буквально за півроку бути в легенях. А якщо в легенях, ти ж розумієш, що люди з цим діагнозом понад три-чотири роки не живуть“. Цей день я не забуду ніколи», — згадав одну з розмов директор Театру імені Євгена Вахтангова Кирило Крок.

Відомо, що театральний режисер Рімас Тумінас народився 2 січня 1952 року у литовському місті Кальме. Навчався у Литовській консерваторії, потім – на режисерському факультеті ГІТІСу.