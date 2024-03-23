Скотт Драммонд, якому зараз за шістдесят років, поділився своїм унікальним досвідом клінічної смерті, яка сталася 28 років тому.

Це сталося під час планової операції з виправлення вивиху великого пальця внаслідок нещасного випадку на лижах. Чоловік розповів, як виникли ускладнення, коли медсестра, не знайома з накладенням хірургічного джгута, припустилася помилки під час процедури, що призвело до його нетривалої смерті.

Драммонд згадував, як почув тривожний крик медсестри, коли вона виходила з кімнати, а потім відчув відчуття, яке, здавалося, пронизало його до глибини душі. Раптом він виявив, що ширяє над своїм тілом, спостерігаючи за кожною деталлю операції.

Крім цього, чоловік описав відчуття присутності поруч із ним Бога.

Згодом Драммонд відчув, що безлика сутність перенесла його на поле, прикрашене прекрасними квітами, звідки він відчув, що йому час піти.

У присутності таємничої постаті поруч із ним 60-річний чоловік спілкувався телепатично, жваво згадуючи захоплюючі дух пейзажі поля з високими незвичайними деревами та польовими квітами до пояса. Він висловив захоплення яскравими квітами, що нагадують про його пристрасть до садівництва.

Коли Драммонд наблизився до хмари, з'явилася рука, що передала повідомлення: «Твій час ще не настав. Ти маєш ще багато зробити».

З цими словами він знову опинився у своєму тілі, розуміючи, що йому треба змінити своє життя.

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