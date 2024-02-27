Его кончина знаменует собой конец мужественной борьбы с БАС, оставив после себя впечатляющие выступления в мире развлечений.

Кеннет Митчелл, известный канадский актер, скончался в возрасте 50 лет после продолжительной борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), прогрессирующим и неизлечимым заболеванием нервной системы. Эту новость подтвердила семья Митчелла, которая описала его как любимого отца, мужа, брата, дядю, сына и заветного друга.

Об этом пишет «cnn».

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», — сказано в заявлении.

Митчеллу поставили диагноз БАС в 2018 году, а в августе 2023 года он отметил пятую годовщину этого события, изменившего его жизнь, пронзительным постом в социальной сети.

Несмотря на проблемы, связанные с дегенеративным заболеванием, в сообщении Митчелла выражалась благодарность за дар жизни и размышлялись о важных моментах и потерях за пятилетний период.

Канадский актер сделал блестящую карьеру, снявшись более чем в 50 фильмах и сериалах. Его заметные роли включали появление в таких популярных шоу, как «Морская полиция: Спецотдел», «Менталист», «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Тем не менее, Митчелл, пожалуй, наиболее известен за роль Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Дэнверса в фильме «Капитан Марвел».

У Кеннета Митчелла остались жена и двое детей

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