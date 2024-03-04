Сообщается, что бывший президент Дональд Трамп заявил, что, если он выиграет еще одни президентские выборы, это станет днем освобождения для его сторонников и днем суда для его противников.
Об этом пишет «telegraph».
Во время выступления на Консервативной конференции политических действий (CPAC) он выразил уверенность в том, что его победа послужит оправданием и местью, обещая последствия для тех, кого он считал противниками.
"Ваша победа будет нашим окончательным оправданием, ваша свобода будет нашей высшей наградой, а беспрецедентный успех Соединенных Штатов Америки будет моей окончательной и абсолютной местью", - заявил Трамп во время 90-минутного выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) на окраине столицы США.
Трамп назвал 5 ноября «новым днем освобождения» для трудолюбивых американцев, но предупредил, что для тех, кого он назвал «лжецами, обманщиками, мошенниками, цензорами и самозванцами», контролирующими правительство, это будет день суда.
"Но для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, которые захватили наше правительство, это будет день их суда", - подытожил экс-президент Соединенный Штатов Америки.
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