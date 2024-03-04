Бывший президент США Дональд Трамп сделал очень громкое заявление, от которого мурашки пойдут по коже.

Сообщается, что бывший президент Дональд Трамп заявил, что, если он выиграет еще одни президентские выборы, это станет днем освобождения для его сторонников и днем суда для его противников.

Об этом пишет «telegraph».

Во время выступления на Консервативной конференции политических действий (CPAC) он выразил уверенность в том, что его победа послужит оправданием и местью, обещая последствия для тех, кого он считал противниками.

"Ваша победа будет нашим окончательным оправданием, ваша свобода будет нашей высшей наградой, а беспрецедентный успех Соединенных Штатов Америки будет моей окончательной и абсолютной местью", - заявил Трамп во время 90-минутного выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC) на окраине столицы США.

Трамп назвал 5 ноября «новым днем освобождения» для трудолюбивых американцев, но предупредил, что для тех, кого он назвал «лжецами, обманщиками, мошенниками, цензорами и самозванцами», контролирующими правительство, это будет день суда.

"Но для лжецов, обманщиков, мошенников, цензоров и самозванцев, которые захватили наше правительство, это будет день их суда", - подытожил экс-президент Соединенный Штатов Америки.

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