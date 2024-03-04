Экс-президент США Дональд Трамп прямо высказался касательно принца Гарри и заявил, что его будет ждать.

В сети чообщается, что бывший президент Дональд Трамп выразил отсутствие поддержки принцу Гарри, предположив, что, если он станет новым президентом США, он рассмотрит возможность депортации принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые в настоящее время проживают в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет издание «dailymail».

Трамп упомянул о своем неодобрении принца Гарри на мероприятии, где обсуждал свои планы крупномасштабной кампании по депортации мигрантов, если он победит на выборах.

Трамп заявил, что не будет защищать принца Гарри, обвиняя его в предательстве королевы, и предложил принцу Гарри остаться наедине.

"Я не буду защищать его. Он предал королеву. Это нельзя простить. Если бы это зависело от меня, он вынужден был быть сам по себе", - сказал Трамп.

Также было упомянуто, что Трамп считает, что королевская семья и президент США Байден слишком благосклонны к принцу Гарри.

Напомним, что принц Гарри, как сообщается, столкнулся с ограничениями на вход во дворец во время визита к своему отцу, королю Чарльзу. Несмотря на свой визит, принц не остался на ночь в королевском дворце и, как полагают, предпочел остановиться в отеле.

Принц Гарри и Меган Маркл в настоящее время оказались в сложной ситуации. По сообщениям британской прессы, контракт семьи со стриминговым сервисом Netflix подходит к концу, что вызывает необходимость создания дополнительного контента для выполнения договорных обязательств.

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