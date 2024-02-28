Несмотря на проблемы, связанные с дегенеративным заболеванием, он выражала благодарность за дар жизни.

В 2018 году канадскому актеру Кеннету Митчеллу поставили сокрушительный диагноз – боковой амиотрофический склероз, неизлечимое заболевание, поражающее опорно-двигательный аппарат.

С годами его здоровье постепенно ухудшалось. Митчелл, известный своими ролями в фильмах «Звездный путь: Дискавери» и «Капитан Марвел», к большому сожалению, скончался. В сети многие выразили глубокую скорбь в связи с потерей любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга. Кеннет Митчелл скончался от болезни 24 февраля 2024 года после продолжительной битвы.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти Кеннета Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга», - говорится в сообщении семьи знаменитого актера.

После постановки диагноза БАС Митчелл столкнулся с серьезными проблемами. К октябрю 2019 года он передвигался в инвалидной коляске, а к 2021 году болезнь лишила его способности говорить.

Помимо личных проблем, Митчелл сделал успешную актерскую карьеру, снявшись в 50 фильмах и телевизионных постановках. В 2006 году он женился на своей коллеге Сьюзен Мэй Пратт, от которой у него двое детей – 16-летняя дочь и 11-летний сын. Вклад Митчелла в индустрию развлечений и его мужественную борьбу с БАС запомнят многие.

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