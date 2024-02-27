Його смерть знаменує собою кінець мужньої боротьби з БАС, залишивши після себе вражаючі виступи у світі розваг.

Кеннет Мітчелл, відомий канадський актор, помер у віці 50 років після тривалої боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС), прогресуючим та невиліковним захворюванням нервової системи. Цю новину підтвердила сім'я Мітчелла, яка описала його як улюбленого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та заповітного друга.

Про це пише "cnn".

«З важким серцем ми повідомляємо про кончину Кеннета Олександра Мітчелла, коханого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та дорогого друга», - сказано у заяві.

Мітчеллу поставили діагноз БАС у 2018 році, а в серпні 2023 року він відзначив п'яту річницю цієї події, яка змінила його життя, пронизливим постом у соціальній мережі.

Незважаючи на проблеми, пов'язані з дегенеративним захворюванням, у повідомленні Мітчелла висловлювалася подяка за дар життя і розмірковували про важливі моменти та втрати за п'ятирічний період.

Канадський актор зробив блискучу кар'єру, знявшись більш ніж у 50 фільмах та серіалах. Його помітні ролі включали появу таких популярних шоу, як «Морська поліція: Спецвідділ», «Менталіст», «Закон і порядок: Лос-Анджелес». Тим не менш, Мітчелл, мабуть, найбільш відомий за роль Аурелліо у серіалі «Зоряний шлях: Дискавері» та Джозефа Денверса у фільмі «Капітан Марвел».

У Кеннета Мітчелла залишилися дружина та двоє дітей

Читайте також:

Ці фільми дивилися цілими сім'ями: не стало легендарного актора та коміка

Його обожнювали все: не стало зірки культового серіалу про лихих 90-х

29-річного чоловіка не стало на третій день після мобілізації, рідні обурені: "на тілі хлопця помітні травми"