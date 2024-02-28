Стало известно, что в Лос-Анджелесе умерла актриса Жаклин Логери - женщина, которая в 1952 году стала Мисс Нью-Йорк, а затем первой обладательницей титула "Мисс США". Титулованной красавице было 93 года.
О трагедии сообщили организаторы конкурса "Мисс США".
Известно, что Жаклин Логери — дочь капитана Военно-морских сил США Джозефа Кларка и Эллен Вирджинии Логери. Она родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине. Училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера.
После победы в национальном конкурсе девушка представляла свою страну на первом конкурсе "Мисс Вселенная", где заняла девятое место.
На волне успеха Жаклин Логери подписала контракты с модельным агентством Ward Kent и кинокомпанией Universal International, заявив, что хочет быть драматической актрисой.
Свою самую известную роль актриса сыграла в комедии 1956 года "Партнеры" с Джерри Льюисом и Дином Мартином.
А в 1957-м получила одну из главных ролей в военной драме "Д.И.", где инструктора по военной подготовке сыграл Джек Уэбб. Во время съемок у Логери начался роман с мужчиной и в июне 1958 года они поженились. Брак стал втором для первой мисс США. Ранее она была замужем за певцом и актером Гаем Митчеллом. Их отношения прекратились пять лет из-за абьюза. В марте 1964-го звезда подиума расторгла брак и с актером Джеком Уэббом.
В 1969 году Логери вышла замуж за Джека Швицера. Супруги вместе прожили 40 лет в Энсино, штат Калифорния. Джек Швицер скончался в 2009 году.
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