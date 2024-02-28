Во вторник, 27 февраля 2024 года, стало известно о смерти модели и актрисы Жаклин Логери. Как выяснилось, ее сердце остановилось еще 23 февраля.

Стало известно, что в Лос-Анджелесе умерла актриса Жаклин Логери - женщина, которая в 1952 году стала Мисс Нью-Йорк, а затем первой обладательницей титула "Мисс США". Титулованной красавице было 93 года.

О трагедии сообщили организаторы конкурса "Мисс США".

"С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Жаклин "Джеки" Логери (англ. Jacqueline "Jackie" Loughery), которая вошла в историю как первая Мисс США в 1952 году. Мы всегда будем помнить ее как первопроходца в мире конкурсов красоты. Ее грация, уравновешенность и интеллект покорили аудиторию и проложили путь будущим поколениям женщин к сцене. Жаклин оставила неизгладимый след в мире конкурсов красоты и вдохновила многих людей бесстрашно следовать своей мечте", — сказано в сообщении.

Известно, что Жаклин Логери — дочь капитана Военно-морских сил США Джозефа Кларка и Эллен Вирджинии Логери. Она родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине. Училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера.

После победы в национальном конкурсе девушка представляла свою страну на первом конкурсе "Мисс Вселенная", где заняла девятое место.

На волне успеха Жаклин Логери подписала контракты с модельным агентством Ward Kent и кинокомпанией Universal International, заявив, что хочет быть драматической актрисой.