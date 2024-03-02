Трамп сталкивается с финансовыми проблемами, поскольку он пытается обжаловать решение суда, требующего внесения залога в размере 454,2 млн. долларов по гражданскому иску о финансовом мошенничестве.

Решение суда от 16 февраля 2024 года, вынесенное судьей Артуром Энгороном, включает такие положения, как запрет Трампу занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании и запретить ему брать кредиты в зарегистрированных государством банках в течение трех лет.

Чтобы подать апелляцию, Трампу необходимо в течение месяца внести залог, равный всей присужденной судом сумме. Невыполнение этого требования дает прокуратуре штата Нью-Йорк право взыскать средства в любое время. Адвокаты Трампа утверждают, что у него нет необходимых средств, и предложили всего лишь 100 миллионов долларов, утверждая, что присужденная сумма является "непомерной и карательной".

Гражданский иск, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, обвиняет Трампа и его семейный бизнес в раздувании его собственного капитала в течение десятилетия с целью обмануть банки и получить более выгодные условия кредитования. Суд наложил на Трампа штраф в размере 454,2 миллиона долларов, включая начисленные проценты, которые потенциально могут повлиять на его бизнес-империю.

Во время апелляции команда юристов Трампа добивалась временной отсрочки исполнения приговора, заявляя, что присужденная сумма и запрет на кредитование являются препятствиями для обеспечения полного залога.Они предложили залог в размере 100 миллионов долларов в сочетании с недвижимостью Трампа и назначенным судом надзором за Trump Organization в качестве достаточного обеспечения для вынесения решения.

В другом случае Трамп также пытается избежать уплаты полного залога в размере более 83 миллионов долларов в ожидании ожидаемой апелляции по приговору о клевете в пользу писательницы Джин Кэрролл. Трамп запросил разрешение на подачу апелляции без залога или, в качестве альтернативы, с залогом на сумму не более 24,5 миллионов долларов, заявив о потенциальном «непоправимом ущербе», если его заставят продать активы для привлечения капитала.

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