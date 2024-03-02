Стало известно, что артистка и продюсер Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, с которой они вместе снялись в сериале "Деффчонки", умерла 26 февраля 2024 года в возрасте 53 лет.



Трагическую новость сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры".

"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", – сказано в сообщении.

Таисия Вилкова написала в соцсетях: "Прощай, моя птичка, моя красавица. Моя мама. 54 года. Как рано, с ума сойти. Твое сердце болело за всех и за все. Видимо не выдержало".

Причина внезапной смерти актрисы не раскрывается.