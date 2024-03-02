Стало известно, что артистка и продюсер Дарья Вилкова-Гончарова, мать актрисы Таисии Вилковой, с которой они вместе снялись в сериале "Деффчонки", умерла 26 февраля 2024 года в возрасте 53 лет.
Трагическую новость сообщила пресс-служба подмосковного "Содружества домов культуры".
"Ушла из жизни Дарья Эдуардовна Вилкова-Гончарова – сотрудник Автономного учреждения "Содружество домов культуры", руководитель театральной студии, актриса, театральный продюсер", – сказано в сообщении.
Таисия Вилкова написала в соцсетях: "Прощай, моя птичка, моя красавица. Моя мама. 54 года. Как рано, с ума сойти. Твое сердце болело за всех и за все. Видимо не выдержало".
Причина внезапной смерти актрисы не раскрывается.
Прощание с актрисой прошло 1 марта в 11:00 в соборе Вознесения Господня в Звенигороде.
Актриса родилась 15 октября 1970 г. В 1994 г. она окончила Высшее театральное училище им. Щукина. Затем в 1994-2000 гг. работала в Московском театре "У Никитских ворот".
В театре она исполняла роли Тамары Полуэктовой ("Роман о девочках", В.С.Высоцкий), Галины ("Утиная охота", А.В.Вампилов), Леди Капулетти ("Ромео и Джульетта"), Купавиной ("Волки и овцы", А.Н.Островский) и др.
Кроме театральной деятельности актриса Дарья Вилкова-Гончарова снялась в таких сериалах, как "На углу у Патриарших – 3", "Ландыш серебристый – 2" и "Звезда эпохи".
Последней ее ролью в кино стала эпизодическая роль в сериале "Деффчонки".
С 1995 года Дарья Эдуардовна вела занятия по актерскому мастерству, технике речи и публичным выступлениям. Работала с дикторами на центральном телевидении. Была художественным руководителем театральных студий "Саквояж" и "Карусель времени" для детей и взрослых в учреждении "Содружество домов культуры".
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