Представители покойной ирландской певицы Шинейд О'Коннор, скончавшейся в прошлом году, обратились к Дональду Трампу с просьбой прекратить использование ее песен на предвыборных митингах.

Призыв прозвучал после того, как культовая песня О'Коннора «Nothing Compares 2 U» прозвучала во время политического митинга Трампа в Мэриленде в феврале.

Семья Шинейд О'Коннор выразила свое мнение Би-би-си, заявив, что певице будет больно и обидно, если она увидит, что ее творчество искажается таким образом, особенно кем-то, кого она называла «библейским дьяволом».

Семья подчеркнула пожизненную приверженность О'Коннор моральному кодексу, основанному на честности, доброте, справедливости и порядочности по отношению к другим людям, выразив возмущение, узнав об использовании Трампом ее музыки.

«Не будет преувеличением сказать, что Шинейд была бы обижена и оскорблена, что ее творчество было искажено таким образом человеком, которого она сама называла „библейским дьяволом“», — заявили Би-би-си представители семьи певицы.

В совместном заявлении с Chrysalis Records представители О'Коннор подчеркнули свою роль хранителей ее наследия и потребовали от Дональда Трампа и его соратников немедленно прекратить использование ее музыки. Шинейд О'Коннор, скончавшаяся в возрасте 56 лет, была найдена мертвой в своей квартире на юге Лондона в июле прошлого года, при этом эксперты связывают ее смерть с естественными причинами.

По сообщениям The Guardian, помимо «Nothing Compares 2 U», другие песни, прозвучавшие во время митинга Трампа в Мэриленде, включали «Dancing Queen» группы ABBA, «Ring Of Fire» Джонни Кэша и «Suspicious Minds» Элвиса Пресли в рамках его песни.

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