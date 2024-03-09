Скончалась американская актриса Фрэнсис Стернхаген, которая сыграла в сериалах "Секс в большом городе" и "Веселая компания".

Стало известно, что умерла американская актриса Фрэнсис Стернхаген из сериала "Секс в большом городе", которая играла роль свекрови Шарлотты - Банни МакДугал.

Печальное известие сообщил сын знаменитости, музыкант, Джон Карлин. Он написал трогательный пост в своем Instagram и показал архивное фото матери.

Джон Карлин подчеркнул, что актриса ушла из жизни естественной смертью у себя дома в Нью-Рошелле.

"Она мирно умерла у себя дома, не дожив полтора месяцев до своего 94 дня рождения", — сообщил Джон.

Сын актрисы отметил, что поклонники ее любили, а ему же, в свою очередь, повезло с мамой. Также Джон поделился, что они смогли встретиться на прошлой неделе и сказать друг другу слова любви.

"Ее многие любили. Мне очень повезло, что я смог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам. Мы были вместе на прошлой неделе, и мы разговаривали в понедельник днем, сказали, как сильно мы любим и скучаем друг за другом", — поделился сын актрисы.

Отметим, что актерская карьера Фрэнсис Стернхаген началась в далеком 1948 году и длилась около 60 лет. За это время она накопила 91 картину для своей фильмографии.

Фрэнсис Стернхаген была наиболее известной по роли Банни МакДугал — свекрови Шарлотты Йорк в "Сексе в большом городе". За эту роль она была номинирована на премию "Эмми".

А еще телезрители ее запомнили по таких сериалах и фильмах, как "Ищейка", "Проект Ларами", "Чужбина", "Мизери", "Воспитание Каина", "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту", "Веселая компания", "День независимости", "Закон и порядок", "Скорая помощь" и других.

Одним из последних фильмов с ее участием стал "А вот и она", снятый в 2013 году.

Стернхаген была трижды номинирована на премию "Эмми" и дважды получила премию "Тони".

Фрэнсис была замужем за актером Томасом Карлином, которого пережила на 32 года. В браке у пары родилось шестеро детей — четыре сына и две дочери.

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