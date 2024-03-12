Его обширная карьера продемонстрировала его универсальность и непреходящее влияние на индустрию развлечений.

Сообщается, что Стив Лоуренс, известный артист, известный своим партнерством с женой Эйди Горм в певческом дуэте Steve & Eydie, скончался в возрасте 88 лет.

К большому сожалению, Лауреат премий "Эмми" и "Грэмми" покинул этот мир от осложнений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Известно, что Лоуренс родился Сидни Либовицем в Бруклине, Нью-Йорк. Он начал свою карьеру в сфере развлечений в 16 лет после победы на конкурсе талантов.

Его пути пересеклись с Эйди Горм, когда они оба появились на «Вечернем шоу» Стива Аллена, что привело к их партнерству.

Отмечается, что дуэт поженился в Лас-Вегасе в 1957 году и стал популярным коллективом в 60-х, регулярно выступая в Вегасе, Нью-Йорке, Чикаго и Майами. Они также появлялись в телевизионных шоу, таких как «Шоу Эда Салливана», и в бродвейских постановках, таких как «Золотая радуга».

Стив Лоуренс сделал успешную сольную карьеру с 33 песнями в чарте Billboard в период с 1952 по 1966 год, пять из которых попали в десятку лучших.

Он был номинирован на премию Тони за роль в постановке 1954 года «Что заставляет Сэмми бежать?»

Известный артист продолжил свою карьеру в сфере развлечений, неоднократно появляясь на телевидении, в том числе в качестве постоянного гостя на «Шоу Кэрол Бернетт» в 70-х.

В 80-х он и Эйди Горм давали аншлаговые концерты в Карнеги-холле. Лоуренс также появлялся в таких фильмах, как «Братья Блюз» 1980 года и его продолжение 2000 года.

Также он был звездой легендарных «Два с половиной человека», «CSI», и однажды появился в роли Морти Файна, загадочного отца персонажа Фрэн Дрешер в «Няне».

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