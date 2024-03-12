В этот знаменательный день и не только традиция предполагает посещение церкви и вознесение молитв с просьбой о помощи и защите от различных невзгод.
В сети были приведены некоторые из самых популярных молитв, посвященных Архангелу Гавриилу:
«Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи.
Огради меня от козней бесов и дьявола.
Отгони от меня сатану.
Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться.
Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь».
Кроме этого, есть вторая молитва, которая также известна своей силой и мощью, которая поможет людям. Однако нужно понимать, что читая молитвы это нужно делать с особыми чувствами и верой в них.
«Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Важно отметить, что есть еще и третья молитва Архангелу Гавриилу, которая звучит так:
«Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил».
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