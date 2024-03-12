Собор Архангела Гавриила ежегодно отмечается православными верующими как один из главных церковных праздников.

В этот знаменательный день и не только традиция предполагает посещение церкви и вознесение молитв с просьбой о помощи и защите от различных невзгод.

В сети были приведены некоторые из самых популярных молитв, посвященных Архангелу Гавриилу:

«Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи.

Огради меня от козней бесов и дьявола.

Отгони от меня сатану.

Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться.

Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь».

Кроме этого, есть вторая молитва, которая также известна своей силой и мощью, которая поможет людям. Однако нужно понимать, что читая молитвы это нужно делать с особыми чувствами и верой в них.

«Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

Важно отметить, что есть еще и третья молитва Архангелу Гавриилу, которая звучит так:

«Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил».

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