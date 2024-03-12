Эта легендарная телезвезда известна очень многим людям, которые постоянно смотрели передачи и концерты с ее участием.

К большому сожалению, в возрасте 85 лет покинула этот мир диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

Известная своей ролью штатной телеведущей, в начале 60-х годов она вела знаменитые новогодние выпуски праздничной программы "Голубой огонек" и представляла некоторые выпуски телепередач. Также она была частым гостем на музыкальной программе «Утренняя почта».

Кроме этого, уточняется, что после распада СССР Моргунова продолжила работу на Первом канале.

На протяжении всей своей карьеры она вела частые концерты и памятные мероприятия ведущим советским артистам.

Важно отметить, что в 1993 году она была русскоязычной ведущей на открытии Украинского центра искусств. Также летом 1997 года она вела прощальный концерт Иосифа Кобзона по приглашению президента Чечни Аслана Масхадова на фоне разрушения города российскими войсками.

В 2000 году президент Борис Ельцин удостоил ее звания Народной артистки, что многое говорит об ее прошлых заслугах.

Важно отметить, что причиной смерти Моргуновой назвали оторвавшийся тромб.

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