Померла американська актриса Френсіс Стернхаген, яка зіграла в серіалах "Секс у великому місті" та "Весела компанія".

Стало відомо, що померла американська актриса Френсіс Стернхаген із серіалу "Секс у великому місті", яка грала роль свекрухи Шарлотти - Банні МакДугал.

Сумну звістку повідомив син знаменитості, музикант, Джон Карлін. Він написав зворушливий пост у своєму Instagram та показав архівне фото матері.

Джон Карлін підкреслив, що актриса пішла з життя природною смертю у себе вдома у Нью-Рошеллі.

"Вона мирно померла у себе вдома, не доживши півтора місяця до свого 94 дня народження", - повідомив Джон.

Син актриси зазначив, що шанувальники її любили, а йому ж у свою чергу пощастило з мамою. Також Джон поділився, що вони змогли зустрітися минулого тижня і сказати одне одному слова кохання.

"Її багато хто любив. Мені дуже пощастило, що я зміг назвати її своєю мамою, своєю подругою, своєю партнеркою по пісням і танцям. Ми були разом минулого тижня, і ми розмовляли в понеділок вдень, сказали, як сильно ми любимо і сумуємо друг за другом", - поділився син актриси.

Зазначимо, що акторська кар'єра Френсіс Стернхаген розпочалася далекого 1948 року і тривала близько 60 років. За цей час вона нагромадила 91 картину для своєї фільмографії.

Френсіс Стернхаген була найвідомішою за роллю Банні МакДугал — свекрухи Шарлотти Йорк у "Сексі у великому місті". За цю роль вона була номінована на премію "Еммі".

А ще телеглядачі її запам'ятали за такими серіалами та фільмами, як "Шучка", "Проект Ларамі", "Чужбина", "Мізері", "Вихування Каїна", "Джулі та Джулія: Готуємо щастя за рецептом", "Весела компанія", "День незалежності", "Закон та порядок", "Швидка допомога" та інших.

Одним із останніх фільмів за її участю став "А ось і вона", знятий у 2013 році.

Стернхаген була тричі номінована на премію "Еммі" та двічі отримала премію "Тоні".

Френсіс була одружена з актором Томасом Карліном, якого пережила на 32 роки. У шлюбі у пари народилося шестеро дітей — чотири сини та дві дочки.

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