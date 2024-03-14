Галина Яцкина ушла из жизни под именем Вера, которое получила при уходе в монастырь. Она оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и пример несгибаемого духа и неиссякаемой любви к жизни и искусству.

Стало известно, что на 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса Галина Яцкина. Причиной смерти звезды советского экрана стала продолжительная болезнь.

Как написали Рос СМИ, женщины не стало еще несколько дней назад.

Так, протоиерей Василий Гелеван опубликовал в своем Telegram-канале информацию о смерти Галины Яцкиной 10 марта. Он уточнил, что незадолго до смерти актриса приняла постриг в схиму, получив имя Вера.

"Сегодня отошла ко Господу заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина. Галина Ивановна Яцкина – советская и российская актриса театра и кино. Первая в истории советского кинематографа актриса – кандидат наук", – написал в соцсетях протоиерей Василий Гелеван.

Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. Ранние годы ее жизни были омрачены тяжелой болезнью — туберкулезом костей, который приковал будущую актрису к постели с трех до семи лет. После четырехлетнего лечения в саратовской больнице, Галина смогла покинуть ее стены, хотя врачи предрекали ей жизнь калеки. Несмотря на это, она не только научилась ходить, но и добилась успехов в спортивной гимнастике, получив второй юношеский разряд.

Далее Галина Яцкина училась в Театральном училище имени Б. Щукина.

Галина Яцкина служила в Ленкоме и Театре имени Маяковского, на экране впервые появилась в 1962-м - доярка Даша, главная женская роль в "Половодье" Искры Бабич.

Наибольшую известность Галина Яцкина получила благодаря роли Али Ягодкиной в фильме "Женщины" Любимова, а также матери Володи в распутинских "Уроках французского".

Также актриса сыграла Феничку в "Четвертом папе", одной из глав "Времен года" - телеальманаха по рассказам Нагибина, Клавдию в "Конце Любавиных".

Плюс - "Удар! Еще удар!", "Эхо далеких снегов", "Неожиданное рядом", "Слово для защиты", "Возьму твою боль", "Человек, который закрыл город", "Провинциалка" - в фильмографии актрисы около 30 работ.

Окончив аспирантуру в 1979 году, госпожа Яцкина стала первой в истории советского кино актрисой-кандидатом наук.

С 1979 по 1991 год преподавала в Театральном училище им. Б.В. Щукина (сейчас — Театральный институт имени Бориса Щукина), где ее учениками стали многие известные актеры. В 1980 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР.

Кстати, именно Галина Яцкина учила первого президента России Бориса Ельцина держать себя на публике.

В 1991 году Яцкина стала гендиректором основанной ею студии "Киноконтакт". В последние годы Галина Ивановна посвятила себя съемке документальных фильмов, многие из которых были автобиографическими. На смену жанра с художественно к документальному кино повлияло православие, так как актриса стала чаще ходить в храм напротив своего дома и ездить в Оптину пустынь.

Похороны заслуженной артистки РФ запланированы на 14 марта в Саратове.

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