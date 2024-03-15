Это огромная потеря для миллионов людей, которые смотрели известные фильмы с ее участием и выросли на них.

С тяжелым сердцем многие прощаются с легендой советского кино Галиной Яцкиной, которая скончалась в возрасте 80 лет. Ее последние годы прошли в тихом уединении монастыря, как рассказал протоиерей Василий Гелеван.

Как извесно, незадолго до своей кончины Яцкина приняла монашескую жизнь, приняв обеты, которые ознаменовали глубокий духовный путь.

На протяжении всей своей блестящей карьеры она украшала своим талантом киноэкраны, оставив неизгладимый след в советском кинематографе.

Ее заметные роли в таких фильмах, как «Женщины», «Уроки французского» и «Слово для защиты», привлекли к ней внимание широкой публики.

В знак признания ее заслуг в 1980 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки РСФСР.

Кроме этого, усугубляет чувство скорби потеря еще одного уважаемого деятеля советской эпохи, Светланы Моргуновой, бывшего диктора Центрального телевидения СССР.

Кончина Моргуновой в возрасте 84 лет еще раз подчеркивает наступление эпохи, отмеченной талантом, изяществом и непоколебимой преданностью делу.

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