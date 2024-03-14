Галина Яцкіна пішла з життя під ім'ям Віра, яке отримала під час відходу до монастиря. Вона залишила після себе не тільки багату творчу спадщину, а й приклад незламного духу та невичерпної любові до життя та мистецтва.

Стало відомо, що на 80-му році життя померла радянська та російська актриса Галина Яцкіна. Причиною смерті зірки радянського екрану стала тривала хвороба.

Як написали Рос ЗМІ, жінки не стало ще кілька днів тому.

Так, протоієрей Василь Гелеван опублікував у своєму Telegram -каналі інформацію про смерть Галини Яцкіної 10 березня. Він уточнив, що незадовго до смерті актриса прийняла постриг у схиму, отримавши ім'я Віра.

"Сьогодні відійшла до Господа заслужена артистка РРФСР Галина Іванівна Яцкіна. Галина Іванівна Яцкіна – радянська та російська актриса театру та кіно. Перша в історії радянського кінематографа актриса – кандидат наук", – написав у соцмережах протоієрей Василь Гелеван.

Галина Яцкіна народилася 16 червня 1944 року у Махачкалі. Ранні роки її життя були затьмарені тяжкою хворобою — туберкульозом кісток, який прикував майбутню актрису до ліжка з трьох до семи років. Після чотирирічного лікування в саратовській лікарні, Галина змогла залишити її стіни, хоча лікарі пророкували їй життя каліки. Незважаючи на це, вона не тільки навчилася ходити, а й досягла успіхів у спортивній гімнастиці, отримавши другий юнацький розряд.

Далі Галина Яцкіна навчалася у Театральному училищі імені Б. Щукіна.

Галина Яцкіна служила у Ленкомі та Театрі імені Маяковського, на екрані вперше з'явилася 1962-го - доярка Даша, головна жіноча роль у "Розводді" Іскри Бабич.

Найбільшу популярність Галина Яцкіна здобула завдяки ролі Алі Ягодкіної у фільмі "Жінки" Любімова, а також матері Володі в распутинських "Уроках французької".

Також актриса зіграла Фенічку в "Четвертому таті", одного з голів "Пори року" - телеальманаху з розповідей Нагібіну, Клавдію в "Кінці Любавіних".

Плюс - "Удар! Ще удар!", "Відлуння далеких снігів", "Несподіване поряд", "Слово для захисту", "Візьму твій біль", "Людина, яка закрила місто", "Провінціалка" - у фільмографії актриси близько 30 робіт.

Закінчивши аспірантуру 1979 року, пані Яцкіна стала першою в історії радянського кіно актрисою-кандидатом наук.

З 1979 по 1991 рік викладала у Театральному училищі ім. Б.В. Щукіна (зараз Театральний інститут імені Бориса Щукіна), де її учнями стали багато відомих акторів. 1980 року вона отримала звання заслуженої артистки РРФСР.

До речі, саме Галина Яцкіна навчала першого президента Росії Бориса Єльцина тримати себе на публіці.

1991 року Яцкіна стала гендиректором заснованої нею студії "Кіноконтакт". В останні роки Галина Іванівна присвятила себе зйомці документальних фільмів, багато з яких були автобіографічними. На зміну жанру з художньо до документального кіно вплинуло православ'я, оскільки актриса стала частіше ходити до храму навпроти свого будинку та їздити до Оптини пустель.

Похорон заслуженої артистки РФ заплановано на 14 березня у Саратові.

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