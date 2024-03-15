Его наследие как разностороннего и опытного актера будет продолжать жить в сердцах поклонников и коллег.

Со скорбящим сердцем миллионы фанатов по всей планете прощаются с Майклом Калвером, любимым британским актером, известным своими ролями в «Звездных войнах» и многих других постановках.

Хотя Калвер скончался 27 февраля, новость о его кончине была объявлена его агентом только в среду, 13 марта.

Блестящая карьера этого талантливого актера из Британии длилась впечатляющие 50 лет, в течение которых он украшал своим мастерством, как маленькие, так и большие экраны.

От его появления в таких сериалах, как «Шерлок Холмс» и «Путешествие в Индию», до запоминающейся роли капитана Лорта Ниды в «Звездных войнах: Империя наносит ответный удар».

Да, Калвер оставил неизгладимый след в мире развлечений. Его вклад не ограничивался экранными выступлениями, поскольку он также заметно появлялся в театральных постановках.

На протяжении всей своей жизни Майкл переживал радости и испытания любви, будучи дважды женатым. Его первый брак был с актрисой Люсинди Кертис, за которым последовал союз со скульптором Амандой Уорд.

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