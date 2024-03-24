Крис Готье, актер, известный по сериалам "Тайны Смоллвилля", "Эврика", "Сверхъестественное" и многих других, умер в 48 лет.

Стало известно, что умер один из актеров, снимавшийся в знаменитом телесериале "Сверхъестественное", Крис Готье (Chris Gauthier). Ему было всего 48 лет.

Сообщается, что причиной, из-за которой все случилось, является непродолжительные проблемы, тяготившие Криса Готье в последнее время.

У актера остались жена Эрин и двое сыновей, Бен и Себастьян.

Трагическую новость сообщил его менеджер Чад Колвин. В официальном заявлении он назвал смерть канадского актера кино и телевидения Криса Готье "внезапной и неожиданной".

"Его потерю ощущают не только его поклонники, но и те из нас, кому посчастливилось знать его лично. От имени его семьи мы просим соблюдать конфиденциальность в это время", — отметили в его агентстве TriStar Appearances.

Крис Готье не получал главных ролей, но он сыграл множество интересных персонажей второго плана.

Его агент Чад Колвин всегда говорил, что "в каком бы амплуа Крис не появлялся на экране, зрителей всегда ожидало интересное зрелище".

Всего на счету Готье около сотни различных проектов. Так, Крис Готье успел засветиться в сериале "Тайны Смолвиля" в роли Игрушечника, в "Зачарованных" в роли Эллиота Ларсона, а также в "Легендах завтрашнего дня" в образе короля Генриха VIII.

Однако настоящую популярность ему принесли сериалы "Тайны Смоллвилля", "Эврика", "Сверхъестественное", где он сыграл Рональда Резника, "Однажды в сказке", где он сыграл Уильяма Сми, основанного на персонаже Питера Пэна, в 14 эпизодах.

"Покойся с миром, Крис! Тебя будет не хватать, брат! Ты был настоящим капитаном", - написал в социальных сетях актёр Колин О’Донохью, с которым Готье снимался вместе в сериале "Однажды в сказке".

Крис Готье также снялся в таких фильмах, как "Хранители", "40 дней и 40 ночей", "Звездные врата: Ковчег Истины", а также во многих рождественских фильмах Hallmark.

Помимо ролей на телевидении и кино, Крис Готье еще участвовал в производстве видеоигр. Например, он сыграл Невилла в NFS: Carbon от EA.

Читайте также:

Эти хиты пел весь мир: не стало легендарного певца, которого любят миллионы

Поклонники скорбят: не стало звезды культовых фантастических фильмов

Этот фильм запомнился каждому: не стало легендарного сценариста и обладателя "Оскара"