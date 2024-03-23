Меріон Ремсі була найбільш відома за роль офіцера Лаверн Хукс у комедійній франшизі "Поліцейська академія".

Минуло вже 40 років від дня прем'єри американського комедійного фільму "Поліцейська академія", а вона досі є однією з найпопулярніших комедій. Про це свідчить те, що на основі цього фільму було зроблено серіал, мультсеріал та навіть випустили серію коміксів. А за долею колоритних персонажів стежать мільйони людей у ​​всьому світі. Усі вони сумно сприйняли новину про смерть зірки "Поліцейської академії" Меріон Ремсі, яка зіграла курсанта Лаверни Хукс.



Так стало відомо, що американська актриса Меріон Ремсі померла у власному будинку в Лос-Анджелесі. Їй було 73 роки.

Про смерть легендарної "курсантки Хукс" повідомив її агент.

Точну причину смерті шанувальникам знаменитості називати не стали, проте відомо, що кіноактриса боролася із хворобою.



Меріон Ремсі - актриса зі штату Пенсільванія. Вона народилася 10 травня 1947 року у Філадельфії, а свій акторський шлях вона розпочала у 28 років.

За час своєї акторської кар'єри вона знялася у більш ніж 30 кінострічках, проте справжню популярність їй принесла роль у серії фільмів "Поліцейська академія" - Ремсі знялася у всіх 4 частинах комедії. Її персонаж Лаверн Хукс вийшов досить кумедним завдяки незвичайному голосу кіноактриси.

Крім "Поліцейської академії", Меріон Ремсі можна було побачити у таких фільмах, як "Вендетта", "Лавалантула", а також серіалах "Джефферсони", "Кос" та інших.

Останній фільм, у якому знялася Меріон Ремсі, став "Коли я співаю". Фільм вийшов у прокат у 2018 році.

Відома своїм унікальним голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Robot Chicken" та "The Addams Family".

Крім того, знаменитість писала пісні у співавторстві з Харасом Файром. Як композитор вона написала сингли Supernatural Thing, This Time I'll Be Sweeter, Satan's Daughter для Гарі Гліттера.

А ще Ремсі займалася благодійністю та зібрала мільйони доларів на підвищення поінформованості про СНІД та його профілактику.

Нагадаємо, що у 2011 році помер ще один актор "Поліцейської академії" Бубба Сміт, який у фільмі зіграв Мойсея Хайтауера.

Крім того, вже немає в живих і творця культової "Поліцейської академії". У 2018 році режисер Х'ю Вілсон помер у Шарлотсвіллі на 74 році життя.

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