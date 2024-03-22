Повідомляється, що відомий 89-річний американський актор залишив цей світ через зупинку серця.

З'явилася інформація, що, на жаль багатьох фанатів і не тільки, американський актор Майкл Еммет Уолш помер у віці 89 років.

Відомий своєю плідною кар'єрою, що охоплює понад 200 ролей у кіно та на телебаченні, Уолш залишив по собі багату спадщину в індустрії розваг.

Його, мабуть, найбільше пам'ятають за образами, що запам'ятовуються, у тому числі по ролі капітана поліції Брайанта в культовому неонуарному фільмі Рідлі Скотта «Той, що біжить по лезу» і хитрого вбивці Віссера в дебютному фільмі братів Коен «Просто кров».

Як повідомляється в мережі американський актор Майкл Еммет Уолш помер у лікарні Сент-Олбанс у Вермонті 19 березня. Також є відомості про те, що трагедія сталася через зупинку серця знаменитості.

Так, це велика втрата для родичів та його фанатів у всьому світі. Проте американський актор запам'ятався своїм дивовижним талантом та досягненнями у сфері розваг.

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