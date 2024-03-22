Появилась информация, что, к большому сожалению многих фанатов и не только, американский актер Майкл Эммет Уолш скончался в возрасте 89 лет.

Известный своей плодотворной карьерой, охватывающей более 200 ролей в кино и на телевидении, Уолш оставил после себя богатое наследие в индустрии развлечений.

Его, пожалуй, больше всего помнят по запоминающимся образам, в том числе по роли капитана полиции Брайанта в культовом неонуарном фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» и хитрого убийцы Виссера в дебютном фильме братьев Коэн «Просто кровь».

Как сообщается в сети американский актер Майкл Эммет Уолш скончался в больнице Сент-Олбанс в Вермонте 19 марта. Также есть сведенья о том, что трагедия произошла из-за остановки сердца знаменитости.

Да, это большая потеря для родственников и его фанатов по всему миру. Однако американский актер запомнился своим удивительным талантом и достижениями в сфере развлечений.

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