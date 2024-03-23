Мэрион Рэмси была наиболее известна по роли офицера Лаверн Хукс в комедийной франшизе "Полицейская академия".

Прошло уже 40 лет со дня премьеры американского комедийного фильма "Полицейская академия", а она до сих пор является одной из популярных комедий. Об этом свидетельствует то, что на основе этого фильма были сделаны сериал, мультсериал и даже выпустили серию комиксов. А за судьбой колоритных персонажей следят миллионы людей во всем мире. Все они с грустью восприняли новость о смерти звезды "Полицейской академии" Мэрион Рэмси, которая сыграла курсанта Лаверны Хукс.



Так, стало известно, что американская актриса Мэрион Рэмси умерла в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ей было 73 года.

О смерти легендарной "курсантки Хукс" сообщил ее агент.

Точную причину смерти поклоннакам знаменитости называть не стали, однако известно, что киноактриса боролась с болезнью.



Мэрион Рэмси – актриса из штата Пенсильвания. Она родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии, а свой актерский путь она начала в 28 лет.

За время своей актерской карьеры, она снялась в более чем 30 кинолентах, однако настоящую популярность ей принесла роль в серии фильмов "Полицейская академия" - Рэмси снялась во всех 4 частях комедии. Ее персонаж Лаверн Хукс вышел довольно смешным благодаря необычному голосу киноактрисы.

Помимо "Полицейской академии", Мэрион Рэмси можно было увидеть в таких фильмах, как "Вендетта", "Лавалантула", а также сериалах "Джефферсоны", "Кос" и других.

Последний фильм, в котором снялась Мэрион Рэмси, стал "Когда я пою". Фильм вышел в прокат в 2018 году.

Известная своим уникальным голосом, Рэмси также озвучивала мультсериалы "Robot Chicken" и "The Addams Family".

Кроме того, знаменитость писала песни в соавторстве с Харасом Файром. Как композитор она написала синглы Supernatural Thing, This Time I’ll Be Sweeter, Satan’s Daughter для Гари Глиттера.

А еще Рэмси занималась благотворительностью и собрала миллионы долларов на повышение осведомленности о СПИДе и его профилактику.

Напомним, что в 2011 году умер еще один актер "Полицейской академии" Бубба Смит, который в фильме сыграл Моисея Хайтауэра.

Кроме того, уже нет в живых и создателя культовой "Полицейской академии". В 2018 году режиссер Хью Уилсон скончался в Шарлотсвилле на 74 году жизни.



Читайте также:

Эти хиты пел весь мир: не стало легендарного певца, которого любят миллионы

Поклонники скорбят: не стало звезды культовых фантастических фильмов

Этот фильм запомнился каждому: не стало легендарного сценариста и обладателя "Оскара"