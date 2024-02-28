Незважаючи на проблеми, пов'язані з дегенеративним захворюванням, він висловлювала подяку за дар життя.

У 2018 році канадському актору Кеннету Мітчеллу поставили нищівний діагноз - бічний аміотрофічний склероз, невиліковне захворювання, що вражає опорно-руховий апарат.

З роками його здоров'я поступово погіршувалося. Мітчелл, відомий своїми ролями у фільмах «Зоряний шлях: Дискавері» та «Капітан Марвел», на превеликий жаль, помер. У мережі багато хто висловив глибоку скорботу у зв'язку з втратою улюбленого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та дорогого друга. Кеннет Мітчелл помер від хвороби 24 лютого 2024 після тривалої битви.

«З важким серцем ми повідомляємо про смерть Кеннета Мітчелла, коханого батька, чоловіка, брата, дядька, сина та дорогого друга», - йдеться у повідомленні сім'ї знаменитого актора.

Після постановки діагнозу БАС Мітчелл зіштовхнувся із серйозними проблемами. До жовтня 2019 року він пересувався в інвалідному візку, а до 2021 року хвороба позбавила його здатності говорити.

Крім особистих проблем, Мітчелл зробив успішну акторську кар'єру, знявшись у 50 фільмах та телевізійних постановках. У 2006 році він одружився зі своєю колегою Сьюзен Мей Пратт, від якої у нього двоє дітей – 16-річна дочка та 11-річний син. Внесок Мітчелла в індустрію розваг та його мужню боротьбу з БАС запам'ятають багато хто.

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