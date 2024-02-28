Стало відомо, що в Лос-Анджелесі померла актриса Жаклін Логері - жінка, яка у 1952 році стала Міс Нью-Йорк, а потім першою володаркою титулу "Міс США". Титулованій красуні було 93 роки.
Про трагедію повідомили організатори конкурсу "Міс США".
Відомо, що Жаклін Логері – дочка капітана Військово-морських сил США Джозефа Кларка та Еллен Вірджинії Логері. Вона народилася 18 квітня 1930 року у Брукліні. Навчалася у нью-йоркській Академії юних леді Святого Франциска Ксав'єра.
Після перемоги у національному конкурсі дівчина представляла свою країну на першому конкурсі "Міс Всесвіт", де посіла дев'яте місце.
На хвилі успіху Жаклін Логер підписала контракти з модельним агентством Ward Kent і кінокомпанією Universal International, заявивши, що хоче бути драматичною актрисою.
Свою найвідомішу роль актриса зіграла в комедії 1956 року "Партнери" з Джеррі Льюїсом та Діном Мартіном.
А 1957-го отримала одну з головних ролей у військовій драмі "Д.І.", де інструктора з військової підготовки зіграв Джек Вебб. Під час зйомок у Логері почався роман із чоловіком і в червні 1958 року вони одружилися. Шлюб став другим для першої міс США. Раніше вона була одружена з співаком і актором Гаєм Мітчеллом. Їхні стосунки припинилися п'ять років через аб'юз. У березні 1964-го зірка подіуму розірвала шлюб і з актором Джеком Веббом.
У 1969 році Логер вийшла заміж за Джека Швіцера. Подружжя разом прожило 40 років в Енсіно, штат Каліфорнія. Джек Швіцер помер у 2009 році.
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