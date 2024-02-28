У вівторок, 27 лютого 2024 року, стало відомо про смерть моделі та актриси Жаклін Логері. Як з'ясувалося, її серце зупинилося ще 23 лютого.

Стало відомо, що в Лос-Анджелесі померла актриса Жаклін Логері - жінка, яка у 1952 році стала Міс Нью-Йорк, а потім першою володаркою титулу "Міс США". Титулованій красуні було 93 роки.

Про трагедію повідомили організатори конкурсу "Міс США".

"З глибоким жалем ми повідомляємо про смерть Жаклін "Джекі" Логері (англ. Jacqueline "Jackie" Loughery), яка увійшла в історію як перша Міс США в 1952 році. Ми завжди пам'ятатимемо її як першопрохідника у світі конкурсів краси. Її грація, врівноваженість та інтелект підкорили аудиторію та проклали шлях майбутнім поколінням жінок до сцени. Жаклін залишила незабутній слід у світі конкурсів краси та надихнула багатьох людей безстрашно слідувати своїй мрії”, - сказано у повідомленні.

Відомо, що Жаклін Логері – дочка капітана Військово-морських сил США Джозефа Кларка та Еллен Вірджинії Логері. Вона народилася 18 квітня 1930 року у Брукліні. Навчалася у нью-йоркській Академії юних леді Святого Франциска Ксав'єра.

Після перемоги у національному конкурсі дівчина представляла свою країну на першому конкурсі "Міс Всесвіт", де посіла дев'яте місце.

На хвилі успіху Жаклін Логер підписала контракти з модельним агентством Ward Kent і кінокомпанією Universal International, заявивши, що хоче бути драматичною актрисою.

Свою найвідомішу роль актриса зіграла в комедії 1956 року "Партнери" з Джеррі Льюїсом та Діном Мартіном.

А 1957-го отримала одну з головних ролей у військовій драмі "Д.І.", де інструктора з військової підготовки зіграв Джек Вебб. Під час зйомок у Логері почався роман із чоловіком і в червні 1958 року вони одружилися. Шлюб став другим для першої міс США. Раніше вона була одружена з співаком і актором Гаєм Мітчеллом. Їхні стосунки припинилися п'ять років через аб'юз. У березні 1964-го зірка подіуму розірвала шлюб і з актором Джеком Веббом.

У 1969 році Логер вийшла заміж за Джека Швіцера. Подружжя разом прожило 40 років в Енсіно, штат Каліфорнія. Джек Швіцер помер у 2009 році.

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