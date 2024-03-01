В окружении Павла Поймалова не стали озвучивать причину его кончины.

Прощание с актером состоялось в среду, 28 февраля 2024 года.

Павел Поймалов родился 9 июня 1966 года в Кизляре (Дагестан). Его отец - Алексей Поймалов, профессиональный музыкант, играл на трубе. Мать - Ася Поймалова, работала продавцом, участвовала в художественной самодеятельности, пела на сцене городского Дома культуры.

Актер окончил драматическое отделение Горьковского театрального училища, в 1990–1992 гг. обучался на режиссерско-актерском курсе в ГИТИСе.

Поймалов сыграл много ярких ролей на сцене МТЮЗ, среди них: Треплев и Дорн ("Чайка"), Анучкин ("Женитьба"), Жадов ("Доходное место"), Стив Хаббер ("Трамвай "Желание"), Симон Зилот (рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда") и др.

Что же касается кино, то эту нишу Поймалов начал осваивать в 1991 году. На его счету более 40 ролей в кино и сериалах.

Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием:

"Страна глухих" (Мао);

"Каменская" (Геннадий Шлык);

"Ростов-папа" (Карен);

"Нина. Расплата за любовь" (Руслан);

"Дальнобойщики" (Назим);

"Адъютанты любви" (Иван Кутайсов);

"Чудотворец" (Сурен Авакян).

Последним проектом, в котором снялся Павел, была лента "Императрицы", вышедшая на экраны в 2023 году. Главную роль в ней сыграла Юлия Пересильд, а Поймалов предстал в образе канцлера Головкина.

Кстати, за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба" в 2001 году Поймалов стал лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль".