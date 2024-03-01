Стало известно, что 24 февраля 2024 года ушел из жизни актер театра и кино Павел Поймалов, сыгравший в сериалах "Каменская", "Чудотворец" и других.
Трагическую новость в своих социальных сетях сообщила родственница актера Галина Абрамова.
"Друзья, умер Павлик Поймалов, актер ТЮЗа, Москва. Наш дорогой кизлярец, племянник моего мужа. Мы в трансе", - написала Абрамова.
Смерть заслуженного деятеля искусств России подтвердили и в Московском театре юного зрителя, в труппе которого актер состоял с 1992 года.
В окружении Павла Поймалова не стали озвучивать причину его кончины.
Павел Поймалов родился 9 июня 1966 года в Кизляре (Дагестан). Его отец - Алексей Поймалов, профессиональный музыкант, играл на трубе. Мать - Ася Поймалова, работала продавцом, участвовала в художественной самодеятельности, пела на сцене городского Дома культуры.
Что же касается кино, то эту нишу Поймалов начал осваивать в 1991 году. На его счету более 40 ролей в кино и сериалах.
Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием:
- "Страна глухих" (Мао);
- "Каменская" (Геннадий Шлык);
- "Ростов-папа" (Карен);
- "Нина. Расплата за любовь" (Руслан);
- "Дальнобойщики" (Назим);
- "Адъютанты любви" (Иван Кутайсов);
- "Чудотворец" (Сурен Авакян).
Последним проектом, в котором снялся Павел, была лента "Императрицы", вышедшая на экраны в 2023 году. Главную роль в ней сыграла Юлия Пересильд, а Поймалов предстал в образе канцлера Головкина.
Кстати, за роль в фильме Павла Лунгина "Свадьба" в 2001 году Поймалов стал лауреатом Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший актерский ансамбль".
Кроме того, Павел был лауреатом конкурса имени Андрея Миронова "Актеры поют!" (1994) и получил премию имени Станиславского за спектакль «Трамвай "Желание"; премию "Чайка".
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