У Петербурзі помер народний артист Росії Ернст Романов. Йому було 88 років

Стало відомо, що 25 лютого 2024 року помер актор Ернст Романов, відомий за ролями в серіалах "Вулиці розбитих ліхтарів" та "Убивча сила", а також ролі у фільмі "Собака на сіні".

Про смерть знаменитого актора повідомляється в Telegram-каналі театру імені Андрія Миронова.

"25 лютого на 88-му році життя пішов народний артист Росії Ернст Іванович Романов. <...> Ми приносимо глибокі співчуття дружині Ернста Романова Лейлі Зениківні Кіракосян, його дітям та онукам", - сказано у повідомленні театру.

Романов був провідним артистом Російського театру Естонії, виступав на сцені театру ім. Ленради, театру ім. Олександра Сергійовича Пушкіна та БДТ.

На рахунку Ернста Романова понад 200 ролей у кіно. Він зіграв у багатьох видатних картинах - "Монолог", "Червоний намет", "Життя Клима Самгіна", "Зірка чарівного щастя", "На все життя", "Крах інженера Гаріна", "Без родини", "Прошу слова" , "Собака на сіні".

Також актор брав участь у серіалах. Так, він виконав ролі у проектах "Вулиці розбитих ліхтарів" (Олександр Зальцман), "Вбивча сила" (кілер Родіон), "Агент національної безпеки" (професор Цибінський), "Опера-3. Хроніки вбивчого відділу", "Ливарний, 4 "Шерлок Холмс", "Все почалося в Харбіні" та інших.

У січні 1994 року Романов був удостоєний звання народного артиста Росії за великі заслуги у сфері кіномистецтва. У липні 1983 року отримав звання заслуженого артиста РРФСР.

За роль у фільмі "Смак хліба" в 1980 Романов був удостоєний Державної премії СРСР. За великий внесок у розвиток вітчизняної культури та багаторічну плідну діяльність у 2011 році він отримав почесну грамоту президента Російської Федерації.

Романов отримував привітання від президентів Росії Володимира Путіна (у зв'язку з 70-річчям у 2006 році) та Дмитра Медведєва (у зв'язку з 75-річчям у 2011 році).

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