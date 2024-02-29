В Петербурге умер народный артист России Эрнст Романов. Ему было 88 лет

Стало известн, что 25 февраля 2024 года умер актер Эрнст Романов, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", а также роли в фильме "Собака на сене".

О кончине знаменитого актера сообщается в Telegram-канале театра имени Андрея Миронова.

"25 февраля на 88-м году жизни ушел народный артист России Эрнст Иванович Романов. <...> Мы приносим глубокие соболезнования супруге Эрнста Романова Лейли Зениковне Киракосян, его детям и внукам", - сказано в сообщении театра.

Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, выступал на сцене театра им. Ленсовета, театра им. Александра Сергеевича Пушкина и БДТ.

На счету Эрнста Романова более 200 ролей в кино. Он сыграл во многих выдающихся картинах – "Монолог", "Красная палатка", "Жизнь Клима Самгина", "Звезда пленительного счастья", "На всю оставшуюся жизнь", "Крах инженера Гарина", "Без семьи", "Прошу слова", "Собака на сене".

Также актер принимал участие в сериалах. Так, он исполнил роли в проектах "Улицы разбитых фонарей" (Александр Зальцман), "Убойная сила" (киллер Родион), "Агент национальной безопасности" (профессор Цибинский), "Опера-3. Хроники убойного отдела", "Литейный, 4", "Шерлок Холмс", "Все началось в Харбине" и других.

В январе 1994 года Романов был удостоен звания народного артиста России за большие заслуги в области киноискусства. В июле 1983 года он получил звание заслуженного артиста РСФСР.

За роль в фильме "Вкус хлеба" в 1980 году Романов был удостоен Государственной премии СССР. За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность в 2011 году он получил почетную грамоту президента Российской Федерации.

Романов получал поздравления от президентов России Владимира Путина (в связи с 70-летием в 2006 году) и Дмитрия Медведева (в связи с 75-летием в 2011 году).

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