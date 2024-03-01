Известный американский стендап-комик и актер Ричард Льюис, прославившийся ролями в таких фильмах, как «Умерь свой энтузиазм», «Робин Гуд: Мужчины в трико» и других, скончался в возрасте 76 лет. Сообщается, что Льюис умер от сердечного приступа в своем доме в Лос-Анджелесе.

В апреле 2023 года Льюис сообщил о своем диагнозе болезни Паркинсона, что привело к его решению уйти из своей плодотворной карьеры в комедии.

Дэвид, близкий друг и публицист, поделился сердечной памятью, выразив глубокую связь, которую они разделяли с детства.

«Мы с Ричардом родились с разницей в три дня в одной больнице, и большую часть моей жизни он был мне как брат. У него было редкое сочетание самого забавного человека и одновременно самого милого в мире. Но сейчас он заставил меня плакать», — сказал Дэвид.

Ричард Льюис, родившийся в Бруклине, с юных лет обнаружил в себе страсть к шуткам и юмору и в конце концов решил продолжить карьеру в комедии. В 1970-е годы он начал свой путь в мире комедии, оставив неизгладимый след. В его заметную фильмографию входят "Только любовь", "Умерь свой энтузиазм", "Робин Гуд: Мужчины в трико", "Покидая Лас-Вегас" и множество других фильмов.

Кроме этого, журнал GQ также включил его в список «Самых влиятельных комиков прошлого века». Кончина этой влиятельной фигуры знаменует собой конец эпохи в мире комедии.

Читайте также:

Его обожали миллионы: не стало известного актера из самых ярких фильмов

Поклонники до сих пор не верят: не стало звезды фильма "Дальнобойщики"

Осталась жена с двумя детьми: не стало легендарного актера, которого любил весь мир