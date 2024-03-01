Эта талантливая женщина была замужем за известным актером, который также покинул этот мир еще в 2014 году.

Актриса и продюсер Дарья Гончарова, известная по ролям в таких фильмах, как «На углу у Патриарших», «Ландыш серебристый» и «Звезда эпохи», ушла из жизни в возрасте 54 лет.

В последние годы она руководила театральной студией. Церемония прощания с актрисой запланирована на 1 марта.

В сети выразили теплые воспоминания о Гончаровой, охарактеризовав ее как отзывчивого, доброго, внимательного и веселого человека. Она также получила признание за свою компетентность как учитель, который знал, как найти контакт с каждым учеником.

«Дарья Эдуардовна была отзывчивым, добрым, внимательным, жизнерадостным человеком, грамотным педагогом, умеющим находить ключик к каждому ученику. Светлая память о Дарье Эдуардовне навсегда останется в наших сердцах», — сообщается в сети.

Дарья Эдуардовна Гончарова родилась 15 октября 1970 года, в 1994 году окончила Высшее театральное училище имени. Она активно занималась преподаванием актёрского мастерства. Покойная актриса является матерью известной актрисы Таисии Вилковой и ранее была замужем за актером Александром Вилковым, который скончался в 2014 году.

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